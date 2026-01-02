Sezgin Tanrıkulu: Türkiye'deki Süreç ve Tarihi Fırsat Suriye'deki Gelişmelere Kurban Edilmemelidir

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, " Türkiye'deki sürecin ve tarihi fırsatın Suriye'deki gelişmelere kurban edilmemesi gerekmektedir. TBMM'de hızla ortaklaşılacak rapor çerçevesinde silahsızlanma, entegrasyon yasası ile birlikte demokrasi ve adalet için hızlı, güven verici adımların atılması, Suriye'de de diplomatik kanalların etkili bir biçimde kullanılması, Türkiye'nin güvenliğinin uzun vadede güvence altına alınmasının en etkili yolu olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından " Türkiye'deki ilerleyen süreç ve tarihi fırsat Suriye'deki gelişmelere kurban edilmemelidir" başlıklı açıklama yaptı.

" Türkiye'de Kürt meselesinin çözümü, şiddetin, çatışmanın sonlanması, silahsızlanmanın sağlanması, bu meseleden kaynaklı terör eylemlerinin bir daha yaşanmaması salt Suriye'deki gelişmelere bağlanamaz" diyen Tanrıkulu, Suriye'de son 15 yılda büyük bir iç savaş yaşandığını, yüz binlerce insanın yaşamını yitirdiğini, milyonlarca kişinin göç etmek zorunda kaldığını ve ülkenin küresel cihat örgütlerinin operasyon alanına dönüştüğünü belirtti.

Bu süreçte IŞİD'in başta Kürtler olmak üzere Suriye halkına büyük bir vahşet yaşattığını vurgulayan Tanrıkulu, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşın bedelini IŞİD'in terör saldırıları, kitlesel göç ve uzun vadeli güvenlik sorunlarıyla ödediğini kaydetti. Yalova'da üç polis memurunun yaşamını yitirdiği saldırıyı hatırlatan Tanrıkulu, IŞİD'in Türkiye'deki örgütlenmesinin de Suriye'deki gelişmelerden bağımsız olmadığını dile getirdi.

Tanrıkulu, Türkiye'nin Suriye'de demokratik bir rejimin inşası, ülkedeki tüm halkların, kimliklerin ve inançların demokratik bir anayasa çerçevesinde eşit yaşam koşullarına kavuşması ve ülkenin istikrarı için çaba göstermesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'deki sürecin ve tarihi fırsatın Suriye'deki gelişmelere kurban edilmemesi gerektiğini vurgulayan Tanrıkulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hızla ortaklaşılacak bir rapor çerçevesinde silahsızlanma ve entegrasyon yasasıyla birlikte demokrasi ve adalet için güven verici adımların atılmasının önemine dikkat çekti. Tanrıkulu, Suriye'de de diplomatik kanalların etkili biçimde kullanılmasının, Türkiye'nin güvenliğini uzun vadede güvence altına almanın en etkili yolu olacağını belirtti.

Açıklamasında, ülkeyi ve bölgeyi istikrarsız bırakarak kendilerine alan açmak isteyen uluslararası güçlerin bilindiğini ifade eden Tanrıkulu, içeride ve bölgede barışın gücünü kullanmanın Türkiye'ye kazandıracağını kaydetti. Tanrıkulu, yurtta ve bölgede barışın öncüsü olmanın Türkiye'nin en büyük savunma mekanizması olacağını vurguladı.