Haber : Sezgin Tanrıkulu'ndan İnsan Hakları Raporu: "Akp'nin 20 Yılda Türkiye'yi Getirdiği Yer Zalimlik ve Zulümde Eşitliktir" - Haberler

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Sezgin Tanrıkulu'ndan İnsan Hakları Raporu: "Akp'nin 20 Yılda Türkiye'yi Getirdiği Yer Zalimlik ve Zulümde Eşitliktir"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı temmuz ayı ‘Türkiye’de İnsan Hakları İhlalleri Raporu’na göre; geçen ay 399 işkence olayı yaşanırken, 11 eylem ve etkinlik yasaklandı. Eylem ve etkinliklerde biri çocuk 359 kişi gözaltına alındı. Tanrıkulu, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 20 yılda Türkiye’yi getirdiği yer zalimlik ve zulümde eşitliktir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun hazırladığı temmuz ayı ' Türkiye'de İnsan Hakları İhlalleri Raporu'na göre; geçen ay 399 işkence olayı yaşanırken, 11 eylem ve etkinlik yasaklandı. Eylem ve etkinliklerde biri çocuk 359 kişi gözaltına alındı. Tanrıkulu, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yılda Türkiye'yi getirdiği yer zalimlik ve zulümde eşitliktir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, temmuz ayı 'Türkiye'de İnsan Hakları İhlalleri Raporu'nu açıkladı. Tanrıkulu'nun hazırladığı rapora göre, geçen ay 204 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. Yaşam hakkı ihlal edilenlerin 169'u iş cinayetlerinde, 29'u kadın cinayetlerinde ve beşi de cezaevinde yaşamını yitirdi.

Geçen ay 399'u işkence olayı yaşandı. İşkence olaylarının 47'si Türkiye'deki cezaevlerinde oldu.

Temmuz ayında 45 eylem ve etkinliğe kolluk müdahale etti. Üç ilde, 11 eylem ve etkinlik yasaklandı. Eylem ve etkinliklerde biri çocuk, 359 kişi gözaltına alındı.

Tanrıkulu'nun raporuna göre, geçen ay 4 gazeteci gözaltına alındı, bir gazeteciye dava açıldı, bir gazeteci daha önce hakkında açılan davadan mahkum oldu. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanan 25 kişi hakkında dava açıldı, 23 kişi tutuklandı.

Raporundaki verileri değerlendiren Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Yine geçen ay inanç yerlerine saldırı oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yılda Türkiye'yi getirdiği yer zalimlik ve zulümde eşitliktir. İnsan hakları ihlalleri sadece bir bölgede ve bir kimliğe karşı değil Türkiye'nin bütün coğrafyasında her kimlik, inanç, cinsiyet ve tercihten yana insanlara yönelik ağır biçimde devam ediyor."

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Güncel Haberler

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