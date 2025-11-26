Haberler

Sezgin Tanrıkulu'ndan Fatih Altaylı'nın Ceza Kararına Tepki

Güncelleme:
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gazeteci Fatih Altaylı'ya verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını eleştirerek, sözle suikast yapılamayacağını ifade etti. Tanrıkulu, bu durumun Türkiye'de basına yönelik baskının bir göstergesi olduğunu belirtti.

(İSTANBUL) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gazeteci Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezasına tepki göstererek, "Sözle nasıl suikast yapılır? Sözle nasıl fiili saldırı yapılır? İmkansız. Ancak şunu biliyoruz ki içinde bulunduğumuz dönemde Cumhurbaşkanı'nın şikayetçi olduğu davalarda hiç kimsenin beraat etme ihtimali yoktur" dedi.

YouTube kanalındaki programında kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla 22 Haziran'da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı. 158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'nın 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak, tutululuğunun devamına karar verildi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, duruşmanın ardından karara ilişkin şunları söyledi: :

"Gazeteci Fatih Altaylı'nın duruşmasını izledik; mahkeme hükmü açıkladı. Fatih Altaylı 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi ve tahliye edilmedi. TCK 106. maddesi tehdit suçunu düzenliyor; tehdit suçundan mahkeme bir hüküm kurdu. Tehdit suçunun Cumhurbaşkanına suikast, fiili saldırı olduğu iddiasıyla TCK'nIn 310. maddesi gereğince de verilecek cezanın 10 yıldan aşağı olamayacağı gerekçesiyle 5 yıl ceza verdi ve bu cezayı 4 yıl 2 aya indirdi ama tahliye etmedi.

Sözle, eleştiriyle Cumhurbaşkanına suikast yapılmaz, fiili saldırı yapılamaz. Fatih Altaylı gazeteci, kendi YouTube kanalında görüşlerini ifade etmiş, örnekler vermiş tarihten ve bu nedenle de Haziran ayından bu yana tam 148 gündür tutuklu bulunmaktaydı.

Sözle nasıl suikast yapılır? Sözle nasıl fiili saldırı yapılır? İmkansız. Ancak şunu biliyoruz ki içinde bulunduğumuz dönemde Cumhurbaşkanı'nın şikayetçi olduğu davalarda hiç kimsenin beraat etme ihtimali yoktur. Savcıların ceza istememesi söz konusu olamaz, kamuoyunun yakından tanıdığı kişilerin de beraat etme imkanı yoktur. 5 aydır tutuklu, infaz yasasındaki hükümler ortada ama mahkeme dedi ki, 'Eğer tahliye edersem adli kontrol tedbiri yetersiz kalır. Kaçma şüphesi var. Bu nedenle tutuklu kalacak.' Gerçekten kabul edilemez.

Fatih Ataylı üzerinden bütün basına, kamuoyuna mesaj veriliyor: 'Türkiye'nin en etkili, bilinen gazetecilerini bile biz istediğimiz bir şekilde alırız, tutuklarız, cezaevinde tutarız ve olmayan suçlardan da ceza veririz' deniliyor. Mesele budur."

Haberler.com
