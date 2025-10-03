Haberler

Sezgin Tanrıkulu: 'Fatih Altaylı'nın tutuklanması basın özgürlüğünü tehdit ediyor'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Fatih Altaylı'nın tutuklanmasını değerlendirerek, bunun Türkiye'deki ifade özgürlüğü üzerindeki etkilerini vurguladı. Tanrıkulu, adil yargılamaya aykırı uygulamaların kabul edilemeyeceğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Fatih Altaylı gibi ifadeye çağrıldığı zaman gelecek, kamuoyunun gözü önündeki insanların gözaltına alınması ve 'kaçma şüphesi' iddiasıyla tutuklanması Türkiye'de ifade, düşünce ve basın özgürlüğünün durumunu bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

YouTube kanalındaki programında bazı sözleri gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla 104 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı, bugün ilk kez Silivri'de hakim karşısına çıktı. CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'li milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve Part Meclisi üyeleri ile birlikte Silivri'de olduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Fatih Altaylı gibi ifadeye çağrıldığı zaman gelecek, kamuoyunun gözü önündeki insanların gözaltına alınması ve 'kaçma şüphesi' iddiasıyla tutuklanması Türkiye'de ifade, düşünce ve basın özgürlüğünün durumunu bir kez daha ortaya koyuyor. Öte yandan bugün adliye binasında bir mahkeme salonunda olmamız gerekirken; yine Silivri Cezaevi'ndeki salondayız. Cezaevi kampüslerinin duruşma salonu gibi kullanılması bir darbe pratiğidir ve adil yargılama ilkelerine aykırıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu

Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu
Herkes paylaşıyor! Fenerbahçe maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.