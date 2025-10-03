Sezgin Tanrıkulu: 'Fatih Altaylı'nın tutuklanması basın özgürlüğünü tehdit ediyor'

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Fatih Altaylı gibi ifadeye çağrıldığı zaman gelecek, kamuoyunun gözü önündeki insanların gözaltına alınması ve 'kaçma şüphesi' iddiasıyla tutuklanması Türkiye'de ifade, düşünce ve basın özgürlüğünün durumunu bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.

YouTube kanalındaki programında bazı sözleri gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla 104 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı, bugün ilk kez Silivri'de hakim karşısına çıktı. CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'li milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve Part Meclisi üyeleri ile birlikte Silivri'de olduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Fatih Altaylı gibi ifadeye çağrıldığı zaman gelecek, kamuoyunun gözü önündeki insanların gözaltına alınması ve 'kaçma şüphesi' iddiasıyla tutuklanması Türkiye'de ifade, düşünce ve basın özgürlüğünün durumunu bir kez daha ortaya koyuyor. Öte yandan bugün adliye binasında bir mahkeme salonunda olmamız gerekirken; yine Silivri Cezaevi'ndeki salondayız. Cezaevi kampüslerinin duruşma salonu gibi kullanılması bir darbe pratiğidir ve adil yargılama ilkelerine aykırıdır."