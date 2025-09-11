Sezgin Tanrıkulu: CHP'ye Yöenlik Baskılar Komisyon Güvenini Azaltıyor

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda konuşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'ye yönelik operasyonların komisyon çalışmalarını etkileyebileceğine dikkat çekerek; "Bu komisyondan çıkacak yasal metinlere toplumun desteği lazım ancak bu içinden geçtiğimiz süreç, komisyona olan güvenin artmasını engelliyor. Siyasi partiler üzerindeki baskı artıyor. Güvenlik bürokrasisi ve yargı bürokrasisi bu masaya en az buraya oturan siyasi partiler kadar özen göstermek zorundadırlar" dedi.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda işçi ve memur konfederasyonlarının başkanlarının dinlenmesinden sonra Kurtulmuş toplantıya ara verdi. Aranın ardından Kurtulmuş, komisyon üyelerine söz verdi. Komisyonda söz alan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'ye yönelik yargı baskısının halk nezdinde komisyon çalışmalarına olan güveni azalttığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yasama çalışmaları dışında başarılı geçen çok önemli mesajlar veriyoruz topluma. Gerilimin bu kadar yüksek olduğu siyasi ortamda Kürt meselesini, çatışma, silahsızlanma, terör meselesi konusunda siyasi partilerin bu masa etrafında bir araya gelmeleri, Türkiye'nin en önemli sivil toplum kurumlarını, mağdurlarını buraya çağırıp dinlemenin çok değerli ve anlamlı olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Provokasyona açık bir süreç var. Dolayısıyla buna izin vermememiz lazım. Bu masanın durmasını isteyen, çatışmanın, terörün devamını isteyen aktörler var. Türkiye'nin içinde de var dışında da var. Dolayısıyla çok güçlü mesajlar vermemiz lazım.

Sözü getireceğim yer de CHP'ye yapılan baskılardır. Bir avukat olarak söylüyorum, gerçekten ayıp. Bunları hukuk zemininde konuşmak mümkün değil. Hem güvenlik bürokrasisinin hem de yargı bürokrasisinin içerisinde bu sürece karşı geliştirilen eğilimler var ve bu eğilimler özellikle son zamanlarda CHP'ye karşı çok daha şiddetli bir biçimde uygulanıyor. Bu uygulamalar da komisyona olan güveni azaltıyor. Dolayısıyla toplumsal desteğin büyümesini de engelliyor. Çatışma çözümünde rıza üretmek, toplumun geniş kesimlerinin desteğini almak çok önemlidir. Daha yasama çalışmasına da gelmedik. Bu komisyondan çıkacak yasal metinlere toplumun desteği lazım ancak bu içinden geçtiğimiz süreç, komisyona olan güvenin artmasını engelliyor. Siyasi partiler üzerindeki baskı artıyor. Güvenlik bürokrasisi ve yargı bürokrasisi bu masaya en az buraya oturan siyasi partiler kadar özen göstermek zorundadırlar."