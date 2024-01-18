SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve diğer sanıklar hakkındaki davaya ABD'den yanıt geldi

Sbk Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişi ile bunlarla bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında, ABD'den haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan açılan davaya devam edildi.

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Duruşma hakimi, bir önceki celse ABD'de bulunan sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Jacob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın savunmalarının tespit edilebilmesi için bu ülkeye yazılan adli yardım talebine ilişkin yanıt geldiğini belirtti.

Buna göre ABD Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Dairesi'nden gelen cevabi yazıda, dosya sanıkları hakkında soruşturma yapılan tüm suçlarla ilgili bilgi edinilmesi, hangi türden beyanlarda bulundukları, yasalara aykırı hesap hareketleri olup olmadığı, mal varlıklarına kısıtlama getirilip getirilmediği gibi bilgilerin sağlanması ve sanıkların ABD'de ifadelerinin alınması taleplerinin, ABD'de devam eden ceza yargılamasıyla ilgili olduğu kaydedildi.

Türkiye ve ABD arasındaki anlaşmalar dikkate alınarak bu taleplerin yerine getirilmesinin ertelendiği aktarılan yazıda, taleplerinin yerine getirilmesinin ABD'de devam eden yargılama üzerinde olumsuz bir etkiye neden olacağı vurgulandı.

Yazıda, Türk makamlarının talep ettiği yardımla ilgili duyarlı olunduğu belirtilerek, "Adalet Bakanlığı, yerine getirilmesi mümkün olan en kısa zaman dilimi içerisinde söz konusu taleplerin icra edilmesi için elinden gelen her türlü çabayı harcamaya hazır durumdadır. İlgili her türden gelişmeler hususunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." denildi.

Duruşmada ABD'nin yanıtına karşı taraf avukatlarına diyecekleri soruldu.

Sanık Korkmaz'ın avukatlarından Volkan Dülger, görülmekte olan davanın ABD'deki dosyanın bir replikası olduğunu öne sürerek, anlaşmalar nedeniyle iki ülkenin birbirlerinin kararlarını tanıdığını, bu nedenle ABD'deki yargılamanın sonucunun beklenilmesine karar verilmesini istedi.

Korkmaz'ın avukatlarından Ahmet Susoy, müvekkilinin ABD'deki davada yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildiğini ve duruşmasının 28 Nisan'da yapılacağını belirterek, "Müvekkil yurt dışı yasağı kaldırılması halinde gelip buradaki duruşmaya katılmak istiyor. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmasını istiyoruz." dedi.

Diğer taraf avukatları ise şirketler ve sanıklar üzerindeki tedbir kararları ile adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme hakimi, ABD'de bulunan sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Jacob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın savunmalarının ABD'de alınmasına yönelik talebin ilgili ülke tarafından yerine getirilmediğini belirterek, söz konusu sanıkların savunmalarının alınması için bu aşamada herhangi bir işlem yapılmamasına hükmetti.

Sanıklar Korkmaz, Kingston ve Termendzhyan hakkında ABD'de devam eden yargılamanın sonuçlanıp sonuçlanmadığı konusunda bilgi verilmesi için Adalet Bakanlığına yazı yazılmasına karar veren mahkeme, avukatların taleplerini reddederek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova ile tutuksuz sanıklar Kamil Feridun Özkaraman, Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'in "suçun konusunu oluşturan mal varlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

ABD uyruklu yakalamalı sanıklar Jacob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), "bir suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak" suçundan 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, tutuksuz sanık Doğa Doğan'ın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme" gerekçesiyle 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması gerektiği aktarılıyor.

İddianamede, bu sanıkların süreli hapis cezasına mahkumiyetleri halinde elde ettikleri maddi menfaat-ekonomik kazançlarının zorla alımına (müsadere) karar verilmesi, "malen sorumlu olarak" belirtilen SBK Holding'in de aralarında yer aldığı 6 şirket ile ilgili de özel hukuk tüzel kişileri olarak faaliyet izinlerinin iptaline yönelik karar alınması talep ediliyor.

Ayrıca MASAK tarafından tanzim edilen "aklama incelemesi" raporuna göre, suça özgülenen şirketlerden Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık Yönetim AŞ'nin suçta kullanıldıklarına dair yoğun tespitlerin elde edilmesi sebebiyle zorla alımı talep edilen iddianamede, Mega Varlık Yönetim AŞ'de yapılan aramada el konulan, şirkete ait 42 bin 500 Kazakistan tengesi, 3 bin 320 avro, 11 bin 340 lira, 400 sterlin ve 9 bin 415 doların da zorla alımına hükmedilmesi isteniyor.