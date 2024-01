SBK Holding davasında ABD'den gelen yardım talebi ertelendi

Özden ATİK / İSTANBUL, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında olduğu 10 sanığın yargılandığı Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "malvarlığı değerini aklama" suçundan açılan davada, Korkmaz ve iki sanık yönünden uluslararası yardım talebine ABD adli makamlarından verilen yanıt mahkemeye ulaştı. ABD'den verilen cevapta, bu taleplerin yerine getirilmesinin ABD'de devam eden yargılama üzerinde olumsuz bir etkiye neden teşkil edeceği vurgulanarak ertelendiği kaydedildi.

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 8'inci celseye, sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Hakim, Jacop Ortell Kingston, Leon Termendzhyan ve Sezgin Baran Korkmaz hakkında yazılan yurt dışı istinabe (yardımlaşma) evraklarına ABD'de yargılama yapıldığından herhangi bir işlem yapılamadığına dair cevap verildiğini belirtti. Türk adli makamlarınca sanıklar Jacob Kingston, Isaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston ve Lev Dermen'e ( Leon Termendzhyan) karşı soruşturması yapılmış tüm suçlarla ilgili bilgi sağlanması, beyanda bulunup bulunmadıkları, varlıkları ile banka hesaplarına ABD makamlarınca kısıtlama getirilip getirilmediği, suç gelirlerinin kasıtlı transferleri varsa kanıtın sağlanması, ayrıca Sezgin Baran Korkmaz'a yasaya aykırı menfaat transferi ya da devrini belirten şirket kayıtları ve hesap hareketleri gibi kayıtların onaylı nüshalarının sağlanması, Korkmaz'ın ve Jacob Kingston'un sorgulanması için yardım istendiği hatırlatıldı.

"CEZAİ TAKİBATLAR ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİYE NEDEN OLUR"

Amerika Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı'nca gönderilen yazıda, 8-13 Şubat ve 12 Mayıs 2023 tarihlerinde ABD yetkili makamı olan Uluslararası İlişkiler Bürosu'na yasal yardım için taleplerin alındığı kaydedildi. Yazıda, "Bu taleplerin devam etmekte olan ABD cezai takibatlarıyla ilgili olduğu hususunun dikkate alınmasını rica ederiz. Bu nedenle bu zaman zarfında anlaşmanın 26/b. ve 39 nolu maddelerine dayanarak affınıza sığınarak bu taleplerin yerine getirilmesini/icra edilmesini sonraya bırakmakta veya ertelemekteyiz. Zira böyle bir yerine getirilme/icra edilme durumu, halihazırda devam etmekte olan Amerika Birleşik Devletleri cezai takibatları üzerinde olumsuz bir etkiye neden teşkil edecektir.

Türk makamlarını talep edilen yardım ile ilgili ihtiyacı hususunda duyarlı olduğumuzu belirtmek isteriz ve Adalet Bakanlığı, yerine getirilmesi mümkün olan en kısa zaman dilimi içinde söz konusu taleplerin icra edilmesi için elinden gelen her türden çabayı harcamaya hazır durumdadır. İlgili her türden gelişmeler hususunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz, ancak Türk makamlarının herhangi bir zaman dilimi içinde talep edilen yardıma daha fazla gereksinim duymaması durumunda bizleri bilgilendirmenizi rica ederiz. Türkiye'nin ceza yargılaması hususlarında ABD'ye yıllar boyunca sağlamış olduğu yardımdan dolayı büyük memnunluk duymaktayız ve her zaman için bu işbirliği ilişkisinin devam etmesinin beklentisi içinde bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.

"GİDEN KAÇAN BİR PARA YOK, TEDBİRLER KALDIRILSIN"

Sanık Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, "Amerika'dan yanıt gelmiş, yargılamayı yapacağız diyerek bilgi vermiyorlar. Orası ya beraat, ya mahkumiyet verecek. Beraat verilirse bizim açımızdan sorun yok. Mahkumiyet alırsa aynı suçtan hem orada, hem burada ceza olmaz. Mahkemenizdeki dosya ABD'de yer alan dosyanın replikasıdır. Siz aslında Amerika'nın vereceği karar için tedbir veriyorsunuz. Giden, kaçan bir para yok. Müvekkilimin şirketleri, yaşayan, canlı şirketlerdir. Üzerlerindeki tedbirler kaldırılsın. ABD'deki yargılamanın sonucunun beklenmesini talep ederiz" dedi.

"KORKMAZ ABD'DE TAHLİYE EDİLDİ, YURT DIŞI YASAĞI VAR"

Korkmaz'ın avukatlarından Ahmet Susoy, "Müvekkil ABD'de tutuklu yargılanmaktayken yurt dışı yasağı verilerek tahliye edildi. 28 Nisan'da duruşması vardır. Yurt dışı yasağı kalkarsa Türkiye'ye dönecektir. Tutuklamaya yönelik yakalama emrinin kaldırılmasını talep ederiz. Şirketler ve şahsi mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep ederiz" dedi.

DİĞER ŞİRKETLER DE TEDBİRLERİN KALDIRILMASINI TALEP ETTİLER

Malen sorumlu Heksagon Mühendislik ve Tasarım AŞ avukatı Murat Hızal, şirket üzerinde tedbir olduğunu belirterek "Bu şirket yurt dışına iş yapan bir şirkettir. Tedbirler devam ederken şirket iş yapamamaktadır. Teminat mektubu kullanamamaktadırler. Bu nedenle şirket faaliyetlerinde sıkıntı yaşanmaktadır. Tedbirin kaldırılmasını talep ederiz" dedi. Diğer taraf avukatları ise şirketler ve sanıklar üzerindeki tedbir kararları ile adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ettiler.

SAVUNMALARIN ALINMASI İÇİN MAHKEME HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMAYACAK

Mahkeme, ABD'de bulunan Jacop Ortell Kıngston, Leon Termendzhyan ve Sezgin Baran Korkmaz'ın savunmalarının tespiti istenmişse de ABD'de yürütülen yargılama nedeniyle bu taleplerin yerine getirilemediği ilişkin cevabi yazıda dikkate alınarak bu aşamada savunmaların alınmasına yönelik herhangi işlem yapılmamasına karar verildi. Bu sanıklar hakkındaki yargılamanın sonuçlanıp sonuçlanmadığı hususunda bilgi verilmesi için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiker ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne yazı yazılmasına hükmeden mahkeme, haklarındaki yakalama kararlarının da devamına karar verdi. Duruşma 3 Ekim tarihine bırakıldı.

İDDİANAME

İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, Amerika'daki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları belirtiliyor. 17 Mayıs 2021 tarihindeki ilk duruşmada, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki yakalama kararının kaldırarak yokluğunda tutuklama kararı verilmişti.

Sanık Kamil Feridun Özkaraman, yakalamalı sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'ın "Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Yakalamalı sanıklar Jacob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), "Bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Tutuksuz sanık Doğa Doğan'ın ise "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.