SEZER ÖZTÜRK: MAKTUL KENDİ ÖLÜMÜNE BİZİM DE CEZAEVİNE GİRMEMİZE SEBEP OLDU

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE'de geçen eylülde yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten'i (25) ruhsatsız tabancasıyla öldürdüğü iddiasıyla 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk (36) hakim karşısına çıktı. Mahkemedeki savunmasında "Kediyi bile bir köşeye sıkıştırsanız size cırmık atar. Maktul kendi ölümüne bizim de cezaevine girmemize sebep oldu. Bu olayda asıl mağdur benim" dedi. Scolten'in tanık olarak dinlenen dayısı Örsencan da ilk yumruğu Scolten'in vurduğunu belirterek "Vicdanım için gerçekleri söylemek zorundayım" dedi. Mahkeme Sezer Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç getirildi. Duruşmada hayatını kaybeden Halil İbrahim Scholten'ın ailesi ve taraf avukatları da yer aldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sezer Öztürk'ün eşi Özlem Öztürk Paşaköy'de 1 aylığına ev kiraladıklarını, olay günü iki otomobille hayvanat bahçesine gittiklerini belirterek, "Eve yaklaştığımızda bir grup vardı, yolu kapatmışlardı, hiçbir şekilde geçemedik. Araçların kapısı açıktı. Eşim yol istedi. Karşı taraftan biri 'Bekle lan, açacağız' dedi. Eşim tekrar yol istedi" dedi.

"OĞLUM 'BABAMI ÖLDÜRÜYORLAR ANNE' DİYE BAĞIRDI"

"KADIN VE ÇOCUKLARIN OLMASI UMURLARINDA DEĞİLDİ"

"İLK YUMRUĞU SCOLTEN VURDU"

"MAKTUL KENDİ ÖLÜMÜNE BİZİM DE CEZAEVİNE GİRMEMİZE SEBEP OLDU"

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM ETTİ

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Demirören Haber Ajansı / Güncel