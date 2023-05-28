Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullandı

Sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için oyunu kullanmak üzere 08.30 sıralarında Beykoz'da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu'na geldi. Aksu 1275 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra mührü elinde unuttan Aksu, görevlinin uyarısıyla teslim etti. "Hiçbir söylemeyeceğim " diyerek oy kullandığı sınıftan çıkan Aksu, kimliğini ve seçmen kağıdını almayı unuttu. Bu sırada bir görevli sınıftan çıktığı sırada Aksu'ya kimliğini ve seçmen kağıdını teslim etti. Sanatçı oy kullanmak için okula gelen hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Okul kapısında Aksu ile karşılaşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Yıldırım ise, "Yol kesildi efendim "diyerek Aksu'yu selamladı. Aksu, belediye başkanına "Sizden geliyor mesajlar değil mi ?" dedi. Belediye başkanı Aydın'ın "Bir konser yaparız artık" isteğine ise, sanatçı "Ben sahneye çıkmıyorum artık" yanıtını verdi. Bir hayranının verdiği çiçeği alan Aksu aracına binerek okuldan ayrıldı.

- İstanbul