Akşehir'de doğumu yarım kalınca hayatı sezaryenle kurtarılan kedi için teşekkür

Konya'nın Akşehir ilçesinde içinde yavrusu ölen ve doğumu yarım kalan sokak kedisinin, Akşehir Belediyesi ekiplerince sezaryenle tedavi edilmesinin ardından Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya teşekkür ziyaretinde bulunuldu.

Başkan Akkaya'yı makamında ziyaret eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eyüp Yılmaz ile gençler, duyarlı davranışları dolayısıyla belediye ekiplerini tebrik etti.

Kedinin Akşehir Gençlik Merkezi gençleri tarafından bir süredir beslendiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2-3 aydır sürekli karnı acıktığı zaman merkezimize gelip giden bir sokak kedisiydi. Son dönemlerde sancıları artan kedimizi kurumumuzun içerisine aldık ve doğumunu çalışma ofisimizde gerçekleştirdi. İki yavru doğumu yaptı ama maalesef birini kaybettik. Kedimizin sıkıntıları bitmeyince Belediyemizin çağrı merkezini aradık ve hızlı şekilde veteriner hekime yönlendirildik. Akabinde biz kedimizi hekimimize teslim ettik. Hekimimiz gerekli müdahalesini gerçekleştirdi. Kedimizin içinde ölü olan bir tane yavru vardı, onu sezaryen işlemiyle aldı. Kedimiz kurumumuza sağlıklı bir şekilde teslim edildi."

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da ziyaret için teşekkür ederek "Doğurduğu bir yavru sağlıklı ve şimdi anne kediyle beraber hayatını devam ettiriyor. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Eyüp Bey ve Akşehir Gençlik Merkezindeki arkadaşlarımız teşekkür etmek için bizleri ziyaret ederek memnun ettiler. Ben de duyarlı davranışları için teşekkür ediyor, kedilerine sağlıklı bir yaşam diliyorum." ifadelerini kullandı.