Sezai Temelli'den İnfaz Paketi İçin İlk Değerlendirme: 'Dağ Fare Bile Doğuramadı, Buna Tek Kelimeyle 'Olmadı' Diyoruz'

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Ak Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu İnfaz paketinde yer alan düzenlemeleri değerlendirerek "Meşhur bir söz vardır ya, 'Dağ fare doğurdu'. Bu sefer dağ fare bile doğuramadı. Paket toplumun beklentilerine ya da diğer konulardaki gelişmelere uygun bir şekilde karşımıza gelmedi maalesef. Anlatılan şeylerin hiçbiri şu anki acil olarak beklentileri karşılayacak nitelikte değil, olmadı. Bu kadar üzerine konuşulan bir paket sonuçta böyle geliyorsa karşınıza, buna tek kelimeyle 'olmadı' diyoruz" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, katıldığı Halk TV yayınında Ak Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu infaz paketinde yer alan düzenlemeleri değerlendirdi.

"Önümüzdeki devasa sorunlar için adım atılmasını bekliyoruz"

Temelli, infaz düzenlemesini, "Meşhur bir söz vardır ya, 'Dağ fare doğurdu' Bu sefer dağ fare bile doğuramadı. Paket toplumun beklentilerine ya da diğer konulardaki gelişmelere uygun bir şekilde karşımıza gelmedi maalesef. Anlatılan şeylerin hiçbiri şu anki acil olarak beklentileri karşılayacak nitelikte değil, olmadı. Bu kadar üzerine konuşulan bir paket sonuçta böyle geliyorsa karşınıza, buna tek kelimeyle 'olmadı' diyoruz" diye değerlendirdi.

Ak Parti'nin düzenlemeyle ilgili çekinceleri olduğunu hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un hem AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in söylediğini belirten Temelli, "Bürokratlar da bunu söylüyor, milletvekilleri de bunu söylüyor, herkes bunu söylüyor. Hep 'gelecek dönem' bir anlayış var. Siyaset böyle olmaz, siyaset önce bugünün sorunlarını hallederek işe başlar. Şimdi önümüzde devasa sorunlar var. Bu sorunları aşmak için adım atılmasını bekliyoruz. Hiç olmazsa infaz düzenlemesinde belli adımların atılması hem süreç açısından hem toplumun beklentileri açısından önemliydi. Şimdi diyorlar ki, 'Sonbaharda bir başka paket gelecek, havuz oluşturduk, bu havuzda sorunları topluyoruz.' Evet, bunları biliyoruz. Hatta biz bu konuda onlardan çok daha kapsamlı çalışmalar yaptık" dedi.

"Toplum hayal kırıklığı yaşıyor"

Temelli, düzenlemeyle ilgili adaletsizliklerin giderilmesine yönelik talepleri olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bu talepleri dile getirdik. Kendileri de bize dediler ki, 'Buna Covid'ten başlıyoruz.' Evet, var, bunları biz de düzeltmek istiyoruz. 'Peki, nedir?' dedik. Covid'ten başlayalım. Covid döneminde örgütlü suçlar kapsam dahilinde değildi ve bunları kapsamda ele alalım ve o dönemde açılmış davaların sonlanmasına dair de bir düzenleme yapalım. 'Peki, buradan başlayın' dedik. Buradan da başlamadılar. Sonuçta, biraz önce kendileri de ifade etti, 30 maddelik bir teklifle karşı karşıyayız. Kaldı ki mesela bu teklifin bile ağırlıklı kısmı ceza artırıcı unsurlardan oluşuyor. Yani bir adalet anlayışıyla değil, yine bir cezalandırma anlayışı var. Saatlerce trafik cezalarından bahsediyorlar, trafikte işlenen suçlardan bahsediyorlar. Trafikteki cezaları artırarak trafik suçlarını azaltmanın mümkün olmadığını hala öğrenememişler. Bu bir eğitim meselesi, bu bir toplumun bu konudaki duyarlılık meselesidir. Ama hep mantık şu: cezayı artırırız, bunları önleriz. Bu böyle olmuyor. Olmayacağını zaten bunları geçmişte de deneyimledik. Kaldı ki şu an sokağa çıksanız, sorsanız, toplumun ne kadarının önceliği bu maddeler olabilir ki? Noter meselesi… Şimdi toplumun önceliği midir? Noterlere disiplin cezası getirmek... Dolayısıyla toplum gerçekten hayal kırıklığı yaşıyor. Şu anda cezaevinde olan 417 bin kişi var. Bu yasayı bekleyen milyonlarca insan var. Hem cezaevine yakın olan hem de şu anda cezaevi dışında olan ama cezası olan çeşitli nedenlerle insanlar var. Bütün bu beklentiler şimdi boşa düştü. Burada anlaşılan şu ki, bunların risk olarak gördüğü, iktidarın risk olarak gördüğü şeyler öyle riskler ki, anlıyoruz, adım atmalarına engel oluyor."

"En önemli risk olarak gördükleri mesele de Fethullah Gülen cemaati ile ilgili yaklaşım"

Temelli, şunları kaydetti:

"Sorduğumuzda bize söyledikleri şu oluyor: Diyorlar ki, 'toplumda bir cezasızlık anlayışı var. Toplumda kadın cinayetleri, kadınlara tecavüz, çocuk tacizi, çocuklara karşı şiddet, onların katledilmesi ya da dönüp baktığınızda bugün toplumda uyuşturucu meselesi çok yaygın ve bunlarla mücadele ederken şimdi böyle bir infaz düzenlemesi ile insanların hapishaneden çıkması toplumda infial yaratır.' Şimdi bu konularda eğer gerçekten böyle bir duygu hali varsa, Ceza Kanunu ve çeşitli düzenlemelerle aslında bu tür istisna hallerini koruyarak yine de bir infaz düzenlemesi yapılabilirdi. Bunu defalarca dile getirmemize rağmen bu konuda adım atmadılar. Bunu da bir risk olarak ortaya sürdüler. Tabii bir de her zamanki dile getirdikleri en önemli risk olarak gördükleri mesele de Fethullah Gülen cemaati ile ilgili yaklaşım. Bu cemaatin hala canlı bir yapı olduğunu, riskler barındırdığını, dolayısıyla bu konuda bir düzenlemenin bugün için mümkün olmadığını dile getirdiler. Meseleyi bunlarla izah ediyorlar."

"Partimiz Ekrem Bey'i de bayramdan sonra ziyaret edecek"

Temelli, Silivri'de tutuklu bulanan İBB Başkanı İmamoğlu'nu da partinin bayramdan sonra ziyaret edeceğine değinerek, "Partimiz sürekli cezaevi ziyaretlerinde bulunuyor, bulunmak zorundayız çünkü biz şuna inanıyoruz: Bir ülkenin cezaevlerinde bir siyasi tutsak varsa, bir kişi bile olsa o ülkede demokrasiden bahsedemezsiniz. Tabii ki partimiz Ekrem Bey'i de bayramdan sonra ziyaret edecek. Ahmet Özer'i de ziyaret edecek, Can Atalay'ı da ziyaret edecek. Daha önce de yaptık ziyaretleri, tekrar ziyaret edeceğiz. Bir an önce tüm siyasi tutsakların özgürlüğüne kavuşması için kesintisiz mücadelemizi sürdüreceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Bütün partiler bu Anayasa konusunda sivil bir Anayasa'da mutabıksa, sivil anayasa yapmak için mıntıkanın temizlenmesi lazım"

DEM Parti'nin Anayasa meselesini Anayasa stratejisi üzerinden tartışılması gerektiğine inandıklarını belirten Temelli, "Nasıl bir Anayasa yapmamız gerektiği konusunda bütün siyasetin ortaklaşması gerekiyor. Bunun müzakere zeminlerinin oluşması gerekiyor. Yoksa 'Ben Anayasa yaptım, getirdim, buyurun' diyerek ya da 'Gelin Anayasa maddelerini konuşalım, yazalım' diyerek yola çıkmak sağlıklı bir yöntem değil. Her şeyden önce bütün partiler bu Anayasa konusunda sivil bir Anayasa'da mutabıksa, sivil anayasa yapmak için mıntıkanın temizlenmesi lazım. Yol temizliği lazım çünkü bu ülkede yargı paketi konuşuyoruz, Türk Ceza Kanunu ortada, Terörle Mücadele Kanunu ortada, infaz yasası ortada; hiçbiri sivil değil. Nereden, nasıl başlayacağınız çok çok önemli, yöntem meselesi çok çok önemli. Biz bunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz" diye konuştu.