Sezai Temelli'den Cevdet Yılmaz'a: "Malazgirt Zaferi'nin 952. Yıl Dönümü Nedeniyle Bu Yıl Kamu Bütçesinden Toplam Ne Kadar Harcama Yapılmıştır?"

Yeşiller ve Sol Gelecek (Yeşil Sol) Partisi Muş Milletvekili Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, “Malazgirt Zaferi´nin 952. yıl dönümü nedeniyle bu yıl kamu bütçesinden toplam ne kadar harcama yapılmıştır? Harcama kalemleri nelerdir? İl Özel İdare bütçesinden Malazgirt tören alanı için ne kadar harcama yapılmıştır? İl Özel İdare’nin araç, gereç ve teknik personellerinin çalıştırıldığı iddiaları doğru mu? Doğruysa hangi yasal mevzuata göre çalıştırılmıştır” diye sordu.

Yeşiller ve Sol Gelecek (Yeşil Sol) Partisi Muş Milletvekili Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, "Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü nedeniyle bu yıl kamu bütçesinden toplam ne kadar harcama yapılmıştır? Harcama kalemleri nelerdir? İl Özel İdare bütçesinden Malazgirt tören alanı için ne kadar harcama yapılmıştır? İl Özel İdare'nin araç, gereç ve teknik personellerinin çalıştırıldığı iddiaları doğru mu? Doğruysa hangi yasal mevzuata göre çalıştırılmıştır" diye sordu.

Sezai Temelli, geçen cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümü etkinlikleri için yapılan harcamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Temelli önergesinde; "26 Ağustos 'Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü' etkinlikleri nedeniyle Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde 3 gün sürecek bir program organize edilmiş ve dev bir bütçe ayrılmıştır. 24 Ağustos'ta başlayan ve 26 Ağustos'a kadar devam eden kutlamalar için Muş il, ilçe ve özel idarenin tüm imkanları seferber edilmiştir" dedi.

Temelli, önergesinde şu ifadelere verdi:

"Basına yansıdığı kadarıyla etkinliklerin yapılacağı Milli Park alanı içinde Fetih Yolu, Namazgah, Merasim Alanı, Cumhurbaşkanı Hitabet alanı, meydan, toplanma ve ikram alanı, helikopter pistleri, etnospor alanı, otopark, Türk tarihi temalı sosyal yaşam alanları olup burada yapılacak etkinlikler, okçuluk, cirit, güreş, futbol, voleybol, basketbol, eğitim atölyeleri, yemekhane ve kafe ile 1000 kişinin ağırlanacağı geniş bir alan kapatılmıştır.

Tüm bu hazırlıklar için bütün kamu kurum ve kuruluşların araç, gereç ve teknik personelin çalıştırıldığı yanı sıra kamu çalışanlarının kutlamalara katılımı zorunlu hale getirilmiştir. Zira Muş'ta yaşanan sağlık sorunları vb. nedenlerle ilgili birimleri aradığımızda birçok mülki amirlerinin büyük bir çoğunluğu görev yerlerinde terk ederek bizzat hazırlık çalışmalarına katıldığı tarafımıza iletilmiştir. Geçtiğimiz senelerde benzer bir tablo ortaya çıkmış ve konuyla ilgili verilen soru önergesi ise halen cevaplanmamıştır."

"KİRALANAN ARAÇLAR İÇİN ARAÇ BAŞINA NE KADAR ÖDENMİŞTİR?"

Temelli, Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü nedeniyle bu yıl kamu bütçesinden toplam ne kadar harcama yapılmıştır? Harcama kalemleri nelerdir? İl Özel İdare bütçesinden Malazgirt tören alanı için ne kadar harcama yapılmıştır? İl Özel İdare'nin araç, gereç ve teknik personellerinin çalıştırıldığı iddiaları doğru mu? Doğruysa hangi yasal mevzuata göre çalıştırılmıştır?

Malazgirt tören etkinlikleri için Muş merkez, ilçe ve köylerde taşıma için toplam kaç araç tahsis edilmiştir? Bu araçlardan kaçı kamu aracı kaçı kiralık araçtır? Kiralanan araçlar için araç başına ne kadar ödenmiştir? 5302 Sayılı Kanun'a göre; belediye sınırları dışında kalan kırsal bölgede yaşayan yurttaşların alt ve üstyapı sorunları yol, su, çevre düzenlemesi İl Özel İdarenin görev ve sorumluluk alanına girmektedir. Buna göre idarenin araç, gereç ve teknik personeli Malazgirt'teki hazırlıkları için kullanılması hangi hizmetlerin aksamasına neden olmuştur?"

"MUŞ'TA BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLEMEYEN SAĞLIK SORUNLARI KRONİK BİR HAL ALMIŞ DURUMDA"

Temelli, TBMM Başkanlığı'na ayrıca, Muş merkez ve ilçe devlet hastanelerindeki sağlık hizmetlerinde sorunlar olduğunu ilişkin bir de Meclis Araştırması önergesi verdi. Temelli, "Muş'ta bir türlü çözülemeyen sağlık sorunları kronik bir hal almış durumdadır. Doktor ve sağlık personelli sayısının azlığı, tıbbı cihazların yok denilecek kadar az olması, doktorların görevde bulunma süresinin kısalığı, hastanenin fiziki koşullarının yetersizliği gibi sorunlar ilimizdeki sağlık alanında yaşanan başlıca sorunlardır. Bu kapsamda Muş merkez ve ilçe devlet hastanelerinde yaşanan sorunların tüm boyutlarıyla araştırılarak, hükümet ile kamu kurum ve kuruluşlarının bu konudaki sorumluluklarının ve ihmallerinin tartışılması, sağlık hizmetleri sunumunda insan hakları temelli bir politika değişiminin yasal düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi, sağlık ve eğitimde ana dillerinin tanınması ve bu dillerde hizmetlerin verilmesi amacıyla Anayasa'nın 98'nci ve İçtüzüğün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırmasına açılması arz ve talep ederiz" dedi.