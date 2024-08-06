Üye Girişi
Haberler

Seyyar tespih satıcıları arasında çıkan kavgada mermi ayakkabıya isabet etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da seyyar tespih satıcıları arasında çıkan kavgada, K.İ.'nin açtığı ateşte mermi K.D.'nin ayakkabısının burun kısmına isabet etti. K.D., ayakkabısını topuğuna basarak kullandığı için yaralanmaktan kurtuldu.

BURSA'da, seyyar tespih satıcıları arasında çıkan 'alacak' kavgasında, K.İ.'nin (62) açtığı ateşte, mermi K.D.'nin (59) ayakkabısını burun kısmına isabet etti. K.D., ayakkabısını topuğuna basarak kullandığı için yaralanmaktan kurtuldu.

Olay, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Seyyar tespih satıcılığı yapan ve iddiaya göre, alacak nedeniyle husumetli olan K.İ. ile K.D., pazar yerinde karşılaşınca tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, K.İ. belinde taşıdığı ruhsatsız silahı çıkarıp, K.D.'nin ayağına doğru 1 el ateş etti. Mermi K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti. Tetiğe 2'nci kez basan K.İ., tabancası tutukluk yapınca, olay yerinden kaçtı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, K.D.'nin ayakkabısını, topuğuna basarak kullanması nedeniyle yaralanmadığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bursa Olaylar Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

 Küresel piyasalardaki yangın Bitcoin'i de vurdu! Saatler içinde resmen çakıldı

Küresel piyasalardaki yangın Bitcoin'i de vurdu! Saatler içinde resmen çakıldı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Konya'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi

Konya'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title