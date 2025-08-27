Seyyar Satıcının Müşterisine Çarptığı An Güvenlik Kamerasında

Beyoğlu'nda seyyar satıcının, tartıştığı kadın müşteriye aracıyla çarpıp kaçma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Halıcıoğlu Mahallesi Maltız Sokak'ta 35 BEZ 680 plakalı aracıyla sebze satışı yapan kişi, kadın müşterisine domates sattı.

Aldığı domatesleri bir markette tekrar tartan kadın, seyyar satıcının yanına dönerek, sebzenin eksik olduğunu iddia etti.

Seyyar satıcı, tartışma sırasında aniden hareket ettirdiği aracıyla müşteriye çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının yardımına bir yakını koştu.

İkili arasındaki tartışma ve aracın çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.