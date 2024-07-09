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Seyyar satıcının el freni unutmasıyla kamyonet tehlikeli bir şekilde yokuş aşağı kaydı

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Esenyurt'ta sokak arasında satış yapmak için duran seyyar satıcının el frenini çekmeyi unutması sonucu kamyonet hızla yokuş aşağı kaymaya başladı. Sürücü, açık camdan kendini içeri atlayarak el frenini çekerek aracı durdurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta sokak arasında satış yapmak için duran seyyar satıcı, kamyonetin el frenini çekmeyi unuttu.Kamyonet vatandaşların alışveriş yaptığı sırada hızla yokuş aşağı kaymaya başladı.Bu sırada açık camdan kendini içeri atan sürücü el frenini çekerek kamyoneti durdurdu; olası bir faciayı önledi. Sürücünün kamyonetin camından içeri atlayarak, el frenini çekip aracı durdurduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Osmangazi Mahallesi Mormenekşe sokakta meydana geldi. Sokak arasında patates satmak için duran seyyar satıcı kamyonetin el frenini çekmeyi unuttu. Vatandaşlar seyyar satıcıdan alışveriş yaptığı sırada kamyonet yokuştan kaymaya başladı. Kamyonetin hareket ettiğini fark eden seyyar satıcı saniyeler içinde açık camdan kendini içeri attı. Hızla hamle yapan sürücü, el frenini çekerek aracı durdurdu.

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün saniyelik müdahalesi ve kamyonetin yokuştan kaydığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün kamyonetin kaydığını fark ederek, camdan içeri atladığı anlar görülüyor. Bu sırada alışveriş yapanlardan biri, hayatını tehlikeye atarak kasasından tuttuğu kamyoneti durdurmaya çalışıyor. Seyyar satıcı el frenini çekerek kamyoneti durdurmayı başarıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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