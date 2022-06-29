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seyyar köprüler

AA - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bartın'daki selde yıkılan köprülerin yerine gönderdiği seyyar köprülerin kente ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bartın'daki selde yıkılan köprülerin yerine gönderdiği seyyar köprülerin kente ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bartın'daki selde yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullandığı seyyar köprülerden kurmak üzere Gelibolu'daki 2'nci ve Kırklareli'deki 5'inci Kolordudan yola çıkan birliklerimiz Bartın'a ulaştı. Köprülerin kurulumu en kısa sürede tamamlanacak."

AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Kırklareli Bartın Güncel Haberler

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