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Seyyar dövizciyi öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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Antalya'nın Kemer ilçesinde seyyar dövizci Ramazan Kırınfıl'ı otomobilinde öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağma' dan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde seyyar dövizci Ramazan Kırınfıl'ı otomobilinde öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan A, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık, seyyar dövizciyi öldürmediğini, yaralı bulunca ihtiyacı olduğu için araçtaki paraları aldığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan A'ya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan da 15 yıl hapis cezası verdi. Heyet, cezalarda indirim uygulamadı.

Olay

Beldibi Mahallesi D-400 kara yolu Çifteçeşmeler mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan 07 K 7720 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Ekipler, araçtaki Ramazan Kırınfıl'ın (45) boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirlemişti.

Maktulün telefon kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, en son görüştüğü kişi olan Ramazan A'yı gözaltına almıştı. Evinde Kırınfıl'a ait olduğu tespit edilen döviz ile kanlı elbiseler ele geçirilen zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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