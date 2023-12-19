Seyyar dövizci otomobilinde öldürüldü, sanığın yargılanması başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, seyyar dövizci Ramazan Kırınfıl'ı otomobilinde öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan A, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık Ramazan A, Kırınfıl'ı öldürmediğini iddia etti.

Olay sabahı çalıştığı iş yerine gittiği maktulden 800 avro borç istediğini, ancak Kırınfıl'ın "Üzerimde avro yok. Beldibi'ndeki bir müşteriden alacağımı alınca verebilirim" demesi üzerine orada buluşmak üzere sözleştiklerini belirtti.

İş yerinden çıkan maktulün arkasından kendisinin de çıktığını ifade eden sanık Ramazan A. şöyle devam etti:

"Tam olarak nerede görüşeceğimizi söylemedi. 'Arkamdan gel sen' dedi. Sonrasında onun arkasından takip ederek devam ettim. Olay yerine gittiğim zaman şoför kapısı açık bir şekilde aracı bekliyordu. Aracın yanına gittiğimde maktul boğazından kesilmiş bir şekilde hareketsiz olarak bulunuyordu, O esnada olayın olduğu yerin karşısında kanyon yoluna doğru beyaz bir aracın gittiğini gördüm. Maktule karşı öldürme fiilini ben gerçekleştirmedim. Ancak paraya ihtiyacım olduğu için araç içindeki para ve kırmızı saplı çantayı alarak olay yerinden uzaklaştım."

Sanık, araçtaki parayı aldığı için 112 Acil Sağlık'ı ve polisi aramadığını öne sürerek, "Araç içerisinden hareketsiz yatan maktule dokunmadım. Maktulü o halde gördüğümde ambulansa haber vermediğim için pişmanım. Onun dışında yaptığım başka bir şey yoktur. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Duruşmada olaya ilişkin DNA raporunun okunması üzerine sanık, maktul ile bir boğuşma veya bir temasının olmadığını, maktulde DNA'sının nasıl bulunduğunu bilmediğini savundu.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Maktulün eşi Ayşe Kırınfıl, eşinin turizm esnafına yönelik seyyar olarak döviz işi yaptığını anlattı.

Eşinin bir husumetlisinin bulunmadığını belirten Ayşe Kırınfıl, "Eşim merhametli ve iyi niyetli bir insandı. Bunu yapan birinin cani olması gerektiğini düşündüm. Sanığın yakınları dahi bunu yapana benden çok beddua etmişlerdir. Sanığın yakınları bana destek olmak istedi ben kabul etmedim. Çok kez benden özür dilediler. Onun annesi de acılı durumdadır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Ramazan A'nın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada sanığa ayrıca "suç delilerini gizleme" ve "nitelik yağma"dan da ceza verilmesi istendi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Beldibi Mahallesi D-400 kara yolu Çifteçeşmeler mevkiinde, yol kenarında park edilen 07 K 7720 plakalı otomobilde hareketsiz duran bir kişi olduğunu görenler durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Ekipler, araçtaki Ramazan Kırınfıl'ın (45) boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirlenmişti.

Maktulün telefon kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, en son görüştüğü kişi olan Ramazan A'yı gözaltına almıştı. Şüphelinin evinde Kırınfıl'a ait olduğu tespit edilen döviz ile kanlı elbiseler ele geçirilmişti.