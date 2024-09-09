Seyyar dönerci bıçaklanarak öldürüldü

ADANA'da seyyar dönerci Ozan Alpay (27), küfürlü konuşma iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Gökhan B. (31) tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polisin operasyonuyla yakalanan Gökhan B., mahkemece tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyyar dönerci Ozan Alpay, yanına gelen arkadaşı Gökhan B. ile küfürlü konuşma gerekçesiyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Gökhan B., arkadaşı Alpay'ı darbedip göğsünden bıçakladı. Alpay kanlar içinde yeri yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alpay tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri saklandığı adrese yaptığı baskında şüpheli Gökhan B.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Gökhan B., ifadesinde, Ozan Alpay'ın küfrettiğini iddia ederek "Alkollüydüm kavga ettik. Bana küfür edince sinirden gözüm döndü. Bir anlık öfkeyle bıçakladım" dedi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.