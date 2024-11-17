Şeytan Adası'nda Esir Türk: Yeni Dizi ile Tarihi Mücadele Anlatılıyor

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni yapımlarından "Şeytan Adası'nda Esir Türk: Polis Cemil" dizisi, bir Türk polisinin işgal altındaki İstanbul'da başlayan ve Fransız hapishanelerinde devam eden zorluklarla dolu mücadelesini izleyicilerle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, tabii'nin dokü-drama türündeki yeni orijinal dizisinin çekimlerine başlandı.

Dört bölümlük dizide Cemil Bey'in özgürlüğü için verdiği büyük mücadeleye odaklanılıyor. Dizi, ayrıca uzman görüşleri ve tarihi belgeler eşliğinde anlatılarak titiz araştırmalarla hayata geçirildi.

Yaşandığı dönemde büyük ses getiren gerçek olaylara dayanan dizinin senaryosunu gazeteci Ömer Erbil kaleme aldı, yönetmenliğini Nihal Ağırbaş Sarıkaya üstlendi.

Polis Cemil karakterinde oyuncu Gürbey İleri'nin izleyicilerin karşısına çıktığı yapımda Melisa Berberoğlu, Levent Sülün, Betigül Ceylan, Hayati Akbaş, Abidin Yerebakan ve Mehmet Çepiç gibi oyuncular da rol alıyor, haber spikeri Deniz Bayramoğlu ise dizide dönemin önde gelen basın mensubunu oynuyor.

Dizinin konusu şöyle:

"1919 yılında işgal altındaki İstanbul'da geçen dizide polis memuru Cemil, Fransız ordusunda görevli askerlerin Türk kadınlarını taciz etmesiyle başlayan olaylara müdahale eder ve iki Fransız işgal askerini öldürür. 10 yıl kürek cezasına çarptırılan Cemil, önce Fransa'ya, ardından Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'na gönderilir. Cemil'in bir sonraki durağı ise korkunç yaşam şartlarıyla bilinen ve en azılı suçluların gönderildiği Şeytan Adası olur. Cemil, bu yılları büyük zorluklarla geçirirken ülkesinde de büyük değişiklikler yaşanmaktadır. Verilen istiklal mücadelesinin ardından işgal kuvvetleri ülkeyi terk etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Polis Cemil hakkında basında çıkan haberlerin ardından onun serbest bırakılması için devreye girecektir."