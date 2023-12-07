Seyşeller'de Olağanüstü Hal İlan Edildi

Seyşeller Devlet Başkanı Wavel Ramkalawan, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Bir sanayi bölgesindeki patlayıcı deposunda meydana gelen patlama ve sellerin yol açtığı yıkımdan ötürü OHAL ilan edildi. Evde kalmaları istenen vatandaşlara seyahat yasağı getirildi.

Seyşeller Devlet Başkanı Wavel Ramkalawan, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Ramkalawan'ın ofisinden yapılan açıklamada, bir sanayi bölgesindeki patlayıcı deposunda meydana gelen patlama ve sellerin yol açtığı yıkımdan ötürü OHAL ilan edildiği belirtildi.

Tüm vatandaşlardan evde kalmaları istenen açıklamada, okulların da tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, temel hizmetlerde çalışan kişiler hariç herkese seyahat yasağının getirildiği de vurgulandı.

Ülkenin Mahe bölgesinde yer alan sanayi bölgesindeki patlamaya ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Afrika'nın doğusundaki 100 bin nüfuslu Seyşeller, 115 adadan meydana geliyor.