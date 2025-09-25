Seyşeller'de Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimleri İçin Erken Oy Kullanma Süreci Başladı

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Seyşeller'de cumartesi günü gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde erken oy kullanma süreci başladı.

Seyşeller Seçim Komisyonu, ülkede 27 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için erken oy kullanma sürecini başlattı.

Seçim Komisyonu Başkanı Manuella Amesbury, yaptığı açıklamada oy pusulalarının ülkenin diğer adalarına gönderildiğini ve yaşlılar ile temel hizmetlerde görev yapanlar için özel sandık merkezleri açıldığını belirtti.

Açıklamada, seçimlerin cumartesi günü yapılacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Wavel Ramkalawan ekonomik toparlanma ve çevresel sürdürülebilirlik vaat ederken, rakibi eski Meclis Başkanı Patrick Herminie reform sözü vererek şeffaf bir yönetim ve sosyal adalet vaat ediyor.

Cumhurbaşkanının 5 yıllığına belirleneceği seçimlerde, adayların yüzde 50'yi aşamaması halinde ikinci tura gidileceği bildirildi.

Ülkenin en önemli gündemi uyuşturucu krizi

Ülkede seçimlerin en önemli gündemleri arasında uyuşturucu krizi ve çevresel tartışmalar yer aldı. Birleşmiş Milletler'in (BM) 2017 raporuna göre Seyşeller, uluslararası uyuşturucu trafiğinde önemli bir geçiş noktası konumunda bulunuyor.

2023 tarihli Küresel Organize Suç Endeksi'nde ise ülkede dünyadaki en yüksek eroin bağımlılığı oranlarından birinin bulunduğu kaydedildi. Bağımlı sayısının, 120 bin nüfuslu ülkede 6 bine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Dünya Bankası ve BM, Hint Okyanusu'ndaki 115 adadan oluşan ülkenin iklim değişikliği ve yükselen deniz seviyelerinden en çok etkilenen ülkeler arasında bulunduğunu belirtiyor.

Seçim sürecinde bazı adaylara yönelik yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları gündeme gelirken, yerel basına konuşan seçmenler adayların siciline yönelik kaygılarını dile getirdi.