Seyrantepe'de hafriyat kamyonunun yön tabelasına çarpma anı Güncel Haberler SEYRANTEPE'de 16 Nisan'da damperi açık kalan hafriyat kamyonunun trafik yön tabelasına çarpmasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. SEYRANTEPE'de 16 Nisan'da damperi açık kalan hafriyat kamyonunun trafik yön tabelasına çarpmasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kask kamerasına yansıyan görüntüde damperi açık kalan kamyonun yön tabelasına hızla çarparak savrulduğu görülüyor. TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısında 16 Nisan'da damperi açık halde hızla ilerleyen hafriyat kamyonu trafik yön tabelasına çarpmıştı. İstanbul trafiğini felç eden kazaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, damperi açık şekilde hızla ilerleyen kamyon şoförü, trafik yön tabelasına çarparak duruyor. Yön tabelasını parçalayarak yıkan kamyon güçlükle duruyor. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım Seyrantepe Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Seyrantepe'de hafriyat kamyonunun yön tabelasına çarpma anı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.