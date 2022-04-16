SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan AKTÜEL GÖRÜNTÜ - Haberler

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SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan AKTÜEL GÖRÜNTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI (5) Havadan AKTÜEL GÖRÜNTÜHasan YILDIRIM- Özgür EREN / - SEYRANTEPE TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı.

SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI (5) Havadan AKTÜEL GÖRÜNTÜ

Hasan YILDIRIM- Özgür EREN/ - SEYRANTEPE TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı. Bir bölümü parçalanan tabelanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.

SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan AKTÜEL GÖRÜNTÜ

SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan AKTÜEL GÖRÜNTÜ

SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan AKTÜEL GÖRÜNTÜ

SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan AKTÜEL GÖRÜNTÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu, Güncel, Haberler

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