SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan AKTÜEL GÖRÜNTÜ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI (5) Havadan AKTÜEL GÖRÜNTÜHasan YILDIRIM- Özgür EREN / - SEYRANTEPE TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı.
SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI (5) Havadan AKTÜEL GÖRÜNTÜ
Hasan YILDIRIM- Özgür EREN/ - SEYRANTEPE TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı. Bir bölümü parçalanan tabelanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.