SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan ek görüntü - Haberler

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SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan ek görüntü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SEYRANTEPE TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı.

EDİRNE (DHA) - SEYRANTEPE TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı. Bir bölümü parçalanan tabelanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Olay saat 16.15 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısı Edirne istikametinde meydana geldi. Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yol üstündeki yön tabelasına çarptı. Tabelanın büyük bölümü parçalandı, direkler hasar gördü. Talebanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan ek görüntü

SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan ek görüntü

SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan ek görüntü

SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan ek görüntü

Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu, Edirne, Güncel, Haberler

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