Şeyma ve Hasan'ı öldüren güvenlik görevlileri hakkında mazot hırsızlığı soruşturması

KIRŞEHİR (DHA) - KIRŞEHİR'de, kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir (18) ile halen bulunamayan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan'ı (21) öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan güvenlik görevlisi Sami Aydoğan ve Şefik Ekici'nin de aralarında bulunduğu 4 belediye çalışanı hakkında mazot ve kamera kayıt cihazı hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Olay, geçen 25 Mart günü saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde oturdukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesinde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerine aldıkları kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ın araçtan çıkmasını istedi. Hasan ve Şeyma araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi 2 kişi, Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Ardından bölgeden yaklaşık 50 kilometre uzaklaşarak, merkez ilçeye bağlı Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehrine geldi. Burada henüz bilinmeyen nedenle Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i öldüren güvenlik görevlileri, cesetleri nehre attı. Ardından otomobili temizleyen cinayet zanlıları, köyden uzaklaştı.

Öte yandan yaklaşık 2 hafta önce Kırşehir Belediyesinin deposundan mazot ve güvenlik kamerası kayıtlarının tutulduğu cihaz çalındı. Yapılan idari soruşturmada, olaya karışanların, kentte bir süre önce kaybolan 2 genci öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Kırşehir Belediyesi güvenlik görevlileri Şefik Ekici ve Sami Aydoğan'ın da aralarında olduğu 4 personel olduğu tespit edildi. Belediye tarafından, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması üzerine, 4 şüpheli hakkında 'hırsızlık' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.