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Seyitgazi'de skunk bitkisi yetiştiricisi yakalandı

Seyitgazi'de skunk bitkisi yetiştiricisi yakalandı

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde jandarmanın bir eve yaptığı baskında, bodrum katta iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda skunk bitkisi yetiştiren M.E.G. gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde jandarmanın bir eve yaptığı baskında, bodrum katta iklimlendirme sistemi kurarak saksılarda skunk bitkisi yetiştiren M.E.G. gözaltına alındı.

Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E.G.'nin evinin bodrumunda uyuşturucu imal ettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen eve baskın yapan jandarma ekipleri M.E.G.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan incelemede folyolarla sarılmış ve vantilatörlerin yer aldığı iklimlendirme sistemi düzeneği, 362 gram kurutulmuş skunk, saksılarda 35 kök skunk bitkisi 0,5 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, çeşitli çaplarda 41 fişek, 2 motosiklet plakası, kaydı olmayan ve uyuşturucu naklinde kullanıldığı düşünülen motosiklet ele geçirildi.Sağlık kontrolünden geçirilen M.E.G. hakkında 'uyuşturucu imal etmek ve ticareti' suçundan işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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