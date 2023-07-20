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Seyitgazi'de çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangına hızla müdahile eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk mahallesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı ve yaklaşık bin metrekare alan alevlere teslim oldu. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi ve kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Mahalleli, ekiplere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Seyitgazi'de çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

ESKİŞEHİR Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangına hızla müdahile eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk mahallesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında yaklaşık bin metrekare alan alevlere teslim oldu. Bölgeye kısa sürede Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipler sevk edildi. Bölgede çalışma yapan ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alındı. Ekiplere teşekkür eden mahalleli, onlarla hatıra fotoğrafı çekindi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Turgut - Güncel

Eskişehir Seyitgazi Kütahya Güncel Haberler

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