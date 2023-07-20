Seyitgazi'de çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangına hızla müdahile eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Seyitgazi ilçesine bağlı Göcenoluk mahallesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı ve yaklaşık bin metrekare alan alevlere teslim oldu. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi ve kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Mahalleli, ekiplere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.