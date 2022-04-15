Seyitgazi Belediye Başkanı Turizm Haftası münasebetiyle bir mesaj yayınladı

Ülkemizde hızla gelişen turizm sektöründe ilçemizin de yeterli payı alabilmesi, turizm alanında hak ettiği noktaya gelebilmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Doğal - kültürel eserleriyle, 10.000 yıllık geçmişiyle, türbeleri, külliyeleri ile ön plana çıkan ilçemiz önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek ülke ve dünya turizminden hak ettiği payı alabilmek için her türlü gayreti göstermekteyiz. İlçemizin kültürel mirasının bilinciyle 2022'de Seyitgazi de daha çok misafir ağırlamayı, ilçemi önemli turizm merkezlerinden biri hâline getirmeyi planlıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu duygu ve düşünceler ile turizm alanında tanıtımımızın daha etkin hale getirilmesinde ve daha ileriye götürülmesinde sektörün gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, başarılı bir turizm sezonu geçirilmesi temennisi ile Turizm Haftasını kutluyorum" dedi.

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