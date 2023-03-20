Seyit Torun: "Millet İttifakı'nı İktidar, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Yaptığımızda Türkiye Hızla Gelişecek, Kalkınacak; Refah,...

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Daha fazla demokrasi daha fazla hukuk, daha fazla özürlük diye yola çıktık. Elbette ki bunlar olmadan da bu ülkeyi yönetemeyiz. 14 Mayıs’ta yapacağımız seçimle Millet İttifakı’nı iktidara getirdiğimizde ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu da Cumhurbaşkanı yaptığımızda göreceksiniz birçok şey olağanüstü bir hızla değişecek. Türkiye hızla gelişecek, kalkınacak. Türkiye refah toplumu, bilim toplumu, bilgi toplumu ve herkesin mutlu olduğu bir ülke haline gelecek" dedi.

Haber : BERKAY VAROL / Kamera: KERİM UĞUR

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Daha fazla demokrasi daha fazla hukuk, daha fazla özürlük diye yola çıktık. Elbette ki bunlar olmadan da bu ülkeyi yönetemeyiz. 14 Mayıs'ta yapacağımız seçimle Millet İttifakı'nı iktidara getirdiğimizde ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı yaptığımızda göreceksiniz birçok şey olağanüstü bir hızla değişecek. Türkiye hızla gelişecek, kalkınacak. Türkiye refah toplumu, bilim toplumu, bilgi toplumu ve herkesin mutlu olduğu bir ülke haline gelecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

"ATATÜRK VE ARKADAŞLARININ KURDUĞU CUMHURİYET, GERİ KALMIŞ, SÖMÜRGE İLE YÖNETİLEN ÜLKELERİN SEMBOLÜ OLDU"

Torun, İzmir'de İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ni ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Bugün gerçekten Türkiye siyasi tarihine de belki ekonomi tarihine de çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Yüzyıl önce İzmir'de Cumhuriyet bile ilan edilmeden savaştan çıkmış bir ülke yeni bir ekonomik model, atılım ve Türkiye'yi bir refah ülkesi yapma adına bir çabayla yola çıktılar. Yaklaşık binin üzerinde kişi İzmir'e geldi ve acaba Türkiye'de insanlarımızın sorunlarını nasıl çözeriz, daha iyi bir ekonomik koşullarda yaşayan bir toplumu nasıl yaratabiliriz bunun çabası içerisinde oldular.

Ardından Cumhuriyet kuruldu ve mazlum ülkelere örnek oldu. Gerçekten Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet, geri kalmış ve sömürge ile yönetilen ülkelerin sembolü oldu. Bugün de inanıyorum ki İzmir İktisat Kongresi ile birlikte önümüzdeki seçimlerde de inşallah kazandığımızda demokrasiden yana olan ülkelerin kazandığı ve bugün demokrasi özlemi içerisinde olan ülkelere model olacak, önder olacak bir süreci yaşayacağız. Tarihin çok önemli bir dönemine tanıklık ediyoruz. Bu yapılan ikinci yüzyıla girerken yapılan İzmir İktisat Kongresi, buradaki konuşmalar, değerlendirmeler bizim geleceğimize ışık tutacak."

"BURADA ALINAN KARARLARIN ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECE ÇOK ÖNEMLİ IŞIK TUTACAĞINI, KATKI SUNACAĞINA EMİNİM"

Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere kongrede emeği olanlara teşekkür etti. Torun, "Belki şu anda buradaki yapılan paneller, konuşmalar çok iyi anlaşılmamış olabilir ama göreceksiniz burada ortaya koyulmuş o düşünceler nasıl Cumhuriyet'in kuruluşunda bize bir yol gösterici olmuşsa orada alınan kararların bir kısmının dahi uygulandığında Türkiye'de ne kadar önemli gelişmelere yol açtığı görülmüşse, burada alınan kararların önümüzdeki sürece çok önemli ışık tutacağını, katkı sunacağına eminim" dedi.

"YEREL KALKINMA İLE İLGİLİ BELLİ DEĞERLENDİRMELER YAPILACAK"

CHP'li Torun, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kapsamında Belediye Başkanları Buluşması'nın gündemini, "Belediye başkanlarımızla yerel kalkınma ile ilgili belli değerlendirmeler yapılacak. Biz bir konuşma yapacağız. Ardından belediye başkanlarımız söz alarak yerel kalkınma ile ilgili kendi modellerini anlatacaklar, önerilerini ortaya koyacaklar. Yaptıkları bazı örnek çalışmaları da ifade edecekler" sözleriyle anlattı.

"TÜRKİYE REFAH TOPLUMU, BİLİM TOPLUMU, BİLGİ TOPLUMU VE HERKESİN MUTLU OLDUĞU BİR ÜLKE HALİNE GELECEK"

Torun, "Daha fazla demokrasi daha fazla hukuk, daha fazla özürlük diye yola çıktık. Elbette ki bunlar olmadan da bu ülkeyi yönetemeyiz. Çok önemli paneller gerçekleşti burada, çok kıymetli konuşmacılar bilgilendirme yaptılar. Görülüyor ki demokrasi, adalet, özgürlük olmazsa olmazımız. Bunlara kavuştuğumuzda zaten ekonomi de iyileşir, refah toplumu da oluruz. Bu ülkede birçok sorunu da çözeriz. Bunun çözümü için de inşallah en yakın süreçte 14 Mayıs'ta yapacağımız seçimle Millet İttifakı'nı iktidara getirdiğimizde ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı yaptığımızda göreceksiniz birçok şey olağanüstü bir hızla değişecek. Türkiye hızla gelişecek, kalkınacak. Türkiye refah toplumu, bilim toplumu, bilgi toplumu ve herkesin mutlu olduğu bir ülke haline gelecek" diye konuştu.