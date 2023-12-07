Seyit Torun'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Tepki: "İlişkilerin Hiçbirini Askıya Almadığı Halde İsrail'e Yalnızca Sözlü Karşı Çıkan Erdoğan ve Hükümeti...

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İsrail ve Türkiye ilişkilerine ilişkin TBMM’ye verdiği soru önergelerinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından ‘kişisel görüş’ olduğu gerekçesiyle işleme konulmayarak iade edilmesine tepki gösterdi. Torun, “Türkiye’nin son 20 yılda İsrail ile ticaret hacmi yüzde 532 oranında artmıştır, Erdoğan’ın oğlunun gemileri İsrail limanlarına durmadan sefer düzenlemektedir, Türkiye’den İsrail ordusuna gemiler dolusu içlik, tayt vb. giyim malzemesi gitmekte, İsrail ile sürdürülen enerji projelerine ve askeri ortaklıklara milyarlarca dolar akıtılmaktadır. Gazze’de kıyım başladığından beri söz konusu ilişkilerin hiçbirini askıya almadığı halde İsrail’e yalnızca sözlü olarak karşı çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti için soru önergelerinde kullanılan hangi ifade kişisel görüş olarak değerlendirilebilir” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İsrail ve Türkiye ilişkilerine ilişkin TBMM'ye verdiği soru önergelerinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından 'kişisel görüş' olduğu gerekçesiyle işleme konulmayarak iade edilmesine tepki gösterdi. Torun, "Türkiye'nin son 20 yılda İsrail ile ticaret hacmi yüzde 532 oranında artmıştır, Erdoğan'ın oğlunun gemileri İsrail limanlarına durmadan sefer düzenlemektedir, Türkiye'den İsrail ordusuna gemiler dolusu içlik, tayt vb. giyim malzemesi gitmekte, İsrail ile sürdürülen enerji projelerine ve askeri ortaklıklara milyarlarca dolar akıtılmaktadır. Gazze'de kıyım başladığından beri söz konusu ilişkilerin hiçbirini askıya almadığı halde İsrail'e yalnızca sözlü olarak karşı çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti için soru önergelerinde kullanılan hangi ifade kişisel görüş olarak değerlendirilebilir" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken Türkiye ve İsrail arasındaki ekonomik, askeri ve diplomatik ilişkilerle alakalı 22 Kasım 2023 tarihinde, 3 bakanlığa ayrı ayrı soru önergesi verdi. Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Milli Savunma Bakanının cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunulan önergeler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından 5 Aralık 2023 tarihinde işleme alınmayarak iade edildi. Torun konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"GAZZE'DE KIYIM BAŞLADIĞINDAN BERİ İLİŞKİLERİN HİÇBİRİNİ ASKIYA ALMADIĞI HALDE İSRAİL'E YALNIZCA SÖZLÜ KARŞI ÇIKAN ERDOĞAN VE HÜKÜMETİ İÇİN, ÖNERGELERDE KULLANILAN HANGİ İFADE KİŞİSEL GÖRÜŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

"Yazılı sorularda kişisel görüşlere yer verilemeyeceğini ifade eden Kurtulmuş'un kişisel görüş olarak değerlendirdiği açıklamalar ise şunlar: 'Bu süreçte, halkımızın insani duygularını suistimal eden AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu insanlık dramını eleştirir bir tavır takınırken İsrail karşıtı söylemlerin somut karşılığı gerçekleşmemiştir. Türkiye İsrail ile ilişkilerini pek çok alanda devam ettirmekte, Saray Kabinesinin ucuz kahramanlıkları hamasi söylemlerinden öteye geçememektedir' Türkiye'nin son 20 yılda İsrail ile ticaret hacmi yüzde 532 oranında artmıştır, Erdoğan'ın oğlunun gemileri İsrail limanlarına durmadan sefer düzenlemektedir, Türkiye'den İsrail Ordusuna gemiler dolusu içlik, tayt vb. giyim malzemesi gitmekte, İsrail ile sürdürülen enerji projelerine ve askeri ortaklıklara milyarlarca dolar akıtılmaktadır. Gazze'de kıyım başladığından beri söz konusu ilişkilerin hiçbirini askıya almadığı halde İsrail'e yalnızca sözlü olarak karşı çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti için soru önergelerinde kullanılan hangi ifade kişisel görüş olarak değerlendirilebilir?

"KURTULMUŞ, AKP'Lİ BAKANLARA VE AKP GENEL BAŞKANI'NA KALKAN OLMAKTAN VAZGEÇMELİDİR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, öncelikle görevi gereği tarafsız olmak zorundadır. Kurtulmuş, AKP'li bakanlara ve AKP Genel Başkanı'na kalkan olmaktan vazgeçmelidir. Numan Kurtulmuş Anayasa'ya ve TBMM İçtüzük'üne bağlı ise başkanı olduğu yüce Meclis'e halkımızın milletvekili olarak gönderdiği Can Atalay'ın hukukunu savunmak zorundadır. Sayın Kurtulmuş, görevini hakkıyla yapmak, üstlendiği sorumluluğu yerine getirmek istiyorsa önce milletvekilleri tarafından verilen toplam 6 bin 789 soru önergesinin 3 bin 55 tanesini cevaplamayan, 2 bin 54 tanesini süresi geçtikten sonra cevaplayan ve cevaplarında sadece internet linki veren bakanlara görevlerini yerine getirmelerini hatırlatmalıdır.

"SÖZ KONUSU İFADELERİN BİR KELİMESİNİ DAHİ DEĞİŞTİRMEDEN ÖNERGELERİ TBMM BAŞKANLIĞI'NA YENİDEN GÖNDERİYORUZ. HODRİ MEYDAN"

Numan Kurtulmuş, rahatsız olduğu ifadelerin çıkartılması veya değiştirilmesi halinde önergelerin işleme alınacağını belirtmiş. Söz konusu ifadelerin bir kelimesini dahi değiştirmeden üzerine AKP'nin İsrail ile iş birliğinin kişisel görüşlerimiz olmadığını açıklayan ifadeler ekleyerek önergeleri TBMM Başkanlığı'na yeniden gönderiyoruz. Hodri meydan. Biz, doğru bildiğimiz yoldan asla dönmeyeceğiz. Cumhuriyet'ten, demokrasiden, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Halkımızın hakkını, mazlumların hukukunu savunacağız. Lafta İsrail'e demediğini bırakmayıp ticareti ve iş birliklerini askıya almayanlar hamaset yapmaktadır, ucuz kahramanlık taslamaktadır. Anayasayı hiçe sayanların, Gazi Meclis'in saygınlığına gölge düşürenlerin karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakkını, hukukunu savunarak dimdik durmaya devam edeceğiz.

"İSRAİL'E KARŞI TUTUMUNUZLA PARALEL OLARAK İSRAİL'E ENERJİ POMPALAYAN BU İHRACAT İŞLEMLERİNİN SONA ERDİRİLMESİ DÜŞÜNÜLMEKTE MİDİR?"

Önergelerin içeriğini ve yönelttiğimiz soruları tekrarlayarak kamuoyunun bilgisine yeniden sunuyoruz. Önergelerin enerjiye ilişkin bölümünde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına BOTAŞ'ın İsrail'e pompaladığı petrol ve doğal gazla Azerbaycan enerji şirketi SOCAR'ın Türkiye üzerinden İsrail ile gerçekleştirdiği enerji ihracatına ilişkin sorular yöneltilmiştir: BOTAŞ'ın sahip olduğu petrol ve doğal gaz hatlarından İsrail'e yapılan satışların son 5 yıllık bilançosunu açıklar mısınız Söz konusu hatlardan 7 Ekim'den itibaren İsrail'e yapılan satışların miktarını ve hacmini açıklar mısınız? Azerbaycan SOCAR Şirketinin Türkiye üzerinden İsrail'e gerçekleştirdiği ihracatın son 5 yıllık bilançosunu açıklar mısınız? SOCAR 7 Ekim'den itibaren İsrail'e hangi miktarda ve hacimde ihracat gerçekleştirmiştir? İsrail'e karşı tutumunuzla paralel olarak İsrail'e enerji pompalayan bu ihracat işlemlerinin sona erdirilmesi düşünülmekte midir?

"ISRAEL AEROSPACE INDUSTRİES İLE SAVUNMA SANAYİMİZ ARASINDAKİ İŞ BİRLİKLERİNİN SONA ERDİRİLMESİ DÜŞÜNÜLMEKTE MİDİR"

Israel Aerospace Industries ile son 5 yıl içerisinde ortaklaşa gerçekleştirilen projeleri, söz konusu projelerin mali hacmini ve bu firmayla yürütülen ticaretin boyutlarını yıllık temelde açıklar mısınız? 7 Ekim'den itibaren Israel Aerospace Industries ile iş birliği halinde yürütülen çalışmaları ve ticaret ilişkilerini açıklar mısınız? Israel Aerospace Industries ile savunma sanayimiz arasındaki iş birliklerinin sona erdirilmesi düşünülmekte midir?

"İSRAİL VATANDAŞLARI, TÜRKİYE'YE VİZESİZ GİREBİLİYOR. FİLİSTİNLİLERDEN İSE 55 DOLAR KARŞILIĞINDA VİZE TALEP EDİLİYOR"

Dışişleri Bakanı'na yöneltilen sorular, hükümetin Gazze söylemlerindeki samimiyetsizliği bir kere daha gözler önüne serdi. İsrail vatandaşları, Türkiye'ye vizesiz girebiliyor. Filistinlilerden ise 55 dolar karşılığında vize talep ediliyor. Hükümetin İsrail'e karşı politikaları, halkımızın boynunu öne eğdiriyor. Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Filistinlilerden talep edilen vize uygulamasının sona erdirilmesi düşünülmekte midir? Türkiye'ye giriş yapmak isteyen İsrail vatandaşlarının geçişlerine vizesiz izin verilmesi uygulamasına devam edilecek midir? Bu konuda herhangi bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?"