Seyit Torun'dan Erdoğan'a 'Belediye' Yanıtı: 'Hakaret Edeceğine Belediyemize Teşekkür Etmelidir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bakıyorsun İstanbul'da bir sıkıntı oluyor, adam Fethiye'de, şurada, burada. Öbürü bir başka yerde" açıklamalarına tepki gösterdi. Torun, "İstanbul'da şu anda 10 ayrı metro hattı inşası devam ediyor. Dünyada aynı anda en fazla metro çalışmasının yapıldığı şehir İstanbul'dur. Üstelik bu hatlarda öyle geçiş garantisi de olmayacak, vatandaşa ucuz ulaşım imkanı sunulacak. Geçiş garantisi olmayan ulaşım hattını yatırım saymayan Erdoğan, hakaret edeceğine belediyemize teşekkür etmelidir" dedi. Torun, Erdoğan'ın 14 CHP'li belediyesi olduğunu söylemesine de "Üç daha eklemiş. Eksik olmasın. İlk seçimde tüm büyükşehirlere talip olduğumuzu da unutmasın" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İran dönüşü uçakta yaptığı açıklamalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"ERDOĞAN YALANDA YORULMADI: Erdoğan, İran dönüşünde yine vatandaşın sorunlarını bırakıp belediyelerimize saldırmış. Biz doğruyu anlatmaktan yorulduk, Erdoğan yalanı tekrar etmekten yorulmamış. Belediyelerimize yönelik iftiralarını bozuk plak gibi tekrar eden Erdoğan'ın bu sözlerini de cevapsız bırakacak değiliz.

BELEDİYE SAYIMIZA ÜÇ EKLEMİŞ EKSİK OLMASIN: Belediyelerden bihaber olduğu her konuşmasından anlaşılan Erdoğan, bu kez de 14 büyükşehir belediyemiz olduğunu söyleyerek, büyükşehir sayımıza üç daha eklemiş. Eksik olmasın. Ama ilk seçimde tüm büyükşehirlere talip olduğumuzu da unutmasın.

GÖZÜ PARADA OLANIN HİZMET DERDİ OLMAZ: Daha hangi belediyenin kimde olduğunu bile bilmeyen Erdoğan'ın yaptığımız hizmetleri anlamasını zaten beklemiyoruz. Bilmeden konuşuyorsa cahilliğine veririz ama bilerek yapıyorsa bunun adı kirli siyasettir. 'CHP'li belediyelerin çeşme musluğu değiştirmekten başka özelliği var mı?' diyen Erdoğan şunu bilmelidir: Gözü parada olanın hizmetle derdi olmaz. Belediyeciliği, vatandaşın vergisini cebe indirmek sanan, bir yeşil alan gördüğünde inşaat hayali kuran bir zihniyet, belediyelerimizin hizmetlerini zaten anlamaz.

BİZİM BELEDİYEMİZ HALKIN PARASINI ÇARÇUR ETMEMİŞTİR: İstanbul Büyükşehir Belediyemizin 'temel atmama' törenini diline dolayan Erdoğan'a şunu söylüyoruz: Bizim belediyemiz, İstanbul'un ihtiyacı olmadığı belirlenen Silahtarağa'daki arıtma tesisine milyarlarca lira harcamayı reddetmiş, halkın parasını çarçur etmemiştir. Bizim belediyelerimiz bir yatırım yaparken birilerinin cebini değil, milletin çıkarını düşünür. Farkımız budur.

ONAY VERMİYOR, METROYU ELEŞTİRİYOR: Erdoğan, Sancaktepe'de 2017'de açılıp atıl bırakılan bir tünelin doldurulmasını da eleştirip, 'vatandaşı metrodan mahrum bıraktığımızı' söylemiş. Metro projelerine, finansmanlarına onay vermeyen sensin, dönüp eleştiren yine sensin. İşte bunun adı kirli siyasettir. O atıl bıraktığınız tünel de olası bir depremde vatandaşı korumak için geçici olarak doldurulmuştur. Ama bu kadar insafsızlık da ancak bu iktidara yakışır.

HAKARET EDECEĞİNE TEŞEKKÜR ET: İstanbul'da şu anda 10 ayrı metro hattı inşası devam ediyor. Dünyada aynı anda en fazla metro çalışmasının yapıldığı şehir İstanbul'dur. Üstelik bu hatlarda öyle geçiş garantisi de olmayacak, vatandaşa ucuz ulaşım imkanı sunulacak. Geçiş garantisi olmayan ulaşım hattını yatırım saymayan Erdoğan, hakaret edeceğine belediyemize teşekkür etmelidir.

İZMİR'DE AYIBINIZI TEMİZLEYİN: Erdoğan İzmir Büyükşehir Belediyemizi de iftiralarla eleştirmiş. Belediyemiz kısıtlı imkanlarla İzmir'e tarihinin en büyük yatırımlarını yapıyor. Peki siz iktidar olarak ne yaptınız? 2021'de 133 milyar lira vergi ödeyen İzmir'e 3,5 milyar liralık yatırım yaptınız. Türkiye'de en fazla vergi veren illerden olan İzmir'i devlet yatırımlarında son sıralara itmenin ve bununla övünmenin ayıbı size yeter. Siz önce bu ayıbı temizleyin.

ERDOĞAN ÇAY ATARKEN, BELEDİYELERİMİZ MÜCADELE EDİYORDU: Erdoğan Muğla'daki orman yangınları üzerinden de, 'itfaiyeleriniz nerede, yok' diyerek iftiralar savunmuş. Kanunen Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olan bir sorumluluğu belediyelerimize atacak kadar aciz hale gelmek iktidarın çaresizliğinin, beceriksizliğinin kanıtıdır. Kaldı ki bizim belediyelerimiz binlerce araç ve personelle her türlü desteği sunmuştur. Yetmemiş ülkenin dört bir yanındaki belediyelerimiz yardıma koşmuştur. Geçen yıl Erdoğan otobüs üzerinde millete çay atarken bizim belediye personelimiz alevlerin içinde mücadele etmiştir. Ama Erdoğan hala personelin alın terine saygısızlık yapmaya devam ediyor. Bunun adı vicdansızlıktır.

BELEDİYELERLE REKABET EDİYOR: Milletimize soruyoruz: Bir iktidar, belediyelerle rekabet eder mi? Bu ancak aciz iktidarların yapacağı iştir ve Erdoğan da gitmekte olan aciz bir iktidarın başındadır. Bunlar yoksullukla, yolsuzlukla değil, belediyelerimizle mücadele ediyorlar. Ama Erdoğan'a söylüyoruz: Kaybettiğin itibarı, belediyelerimize saldırarak kazanamayacaksın.

O DEVİR ARTIK KAPANDI, SON ÇIRPINIŞLARINIZ: Siz, İstanbul'a ihanet etmekle, bir dinozor parkına 801 milyon dolar harcamakla, belediyelerin musluğunu yandaşlara bağlamakla övünen bir iktidarsınız. Ama o devir artık kapandı. Her türlü baskınıza rağmen belediyelerimizi engelleyemediğiniz için şimdi çırpınıyorsunuz. Ama bu son çırpınışlarınız. Belediye yönetimlerinden gittiğiniz gibi, ilk seçimde, Türkiye siyasetinden de silineceksiniz. Yoksuzluklarınızla, israfınızla, kirli siyasetinizle birlikte gideceksiniz."

ANKA / Güncel