Seyit Torun'dan Bakan Yerlikaya'ya: "Personelin Soylu Lehine Sosyal Medyada Trol Hesaplar Aracılığıyla Paylaşım Yaptıkları İddiası Doğru İse Herhangi...

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na alınan personellerin Soylu’yla akrabalık ilişkileri ve trol iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Torun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya “Sözü geçen personelin halen önceki bakan Süleyman Soylu lehine sosyal medya mecralarında trol hesaplar aracılığıyla paylaşım yaptıkları iddiası doğru ise bakan olarak geçirdiğiniz 4 ayı aşkın sürede konuya ilişkin herhangi bir adım atmamanızın sebeplerini açıklar mısınız” diye sordu.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na alınan personellerin Soylu'yla akrabalık ilişkileri ve trol iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Torun, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Sözü geçen personelin halen önceki bakan Süleyman Soylu lehine sosyal medya mecralarında trol hesaplar aracılığıyla paylaşım yaptıkları iddiası doğru ise bakan olarak geçirdiğiniz 4 ayı aşkın sürede konuya ilişkin herhangi bir adım atmamanızın sebeplerini açıklar mısınız" diye sordu.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesine alınan 496 sivil siber suçlarla mücadele uzmanının Soylu'yla akrabalık ilişkileri ve Soylu lehine sosyal medyada trol paylaşımlarda bulunduğu iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Torun, soru önergesinde şu değerlendirmelere yer verdi:

"Ülke tarihimizin kara lekesi 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında adli süreçlerde ortaya çıkan yoğunluğun giderilmesi, adli süreçlerin hızlandırılması amacıyla adli bilişim incelemeleri ve siber suç analizlerindeki personel yetersizliği sebebiyle 22 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan 678 sayılı KHK ile Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesine geçici olarak 500 personel alınmıştır. Söz konusu personel alımından 13 ay sonra 27 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK ile geçici olarak işe alınan uzmanlar bulundukları kurumda kadrolu hale getirilmişlerdir.

"OLUMSUZ GÖRÜŞLERE KARŞIN 496 SİVİL SİBER SUÇLARLA MÜCADELE UZMANININ DEVLET MEMURU OLARAK GÖREVE BAŞLAMALARINA ONAY VERDİKLERİ ANLAŞILMAKTADIR"

Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla söz konusu personelin daimi kadroya geçmesine yönelik çalışma başlatıldığı, personel listelerini inceleyen komisyonun listedeki isimlerin değiştirildiğini saptadığı iddia edilmektedir. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kamu İhale Kurumu'na görüş sorulduğu, bu kurumlardan olumsuz yanıt alındığı, gelişmeler üzerine önceki bakan Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğünde yeni bir komisyon oluşturulduğu öğrenilmiştir. Yeni oluşturulan komisyonun ilgili kurumlardan alınan olumsuz görüşlere karşın 496 sivil siber suçlarla mücadele uzmanının devlet memuru olarak göreve başlamalarına onay verdikleri anlaşılmaktadır.

"PERSONELİN GÖREVLERİNİN DIŞINDA ÖNCEKİ BAKAN SOYLU'NUN LEHİNE SOSYAL MEDYA MECRALARINA BOT HESAPLAR KULLANARAK TROL PAYLAŞIMLARDA BULUNDUĞU İDDİALARI OLAYIN VAHAMETİNİ DAHA DA BÜYÜTMEKTEDİR"

Göreve başlayan personelin görevlerinin dışında önceki bakan Soylu'nun lehine sosyal medya mecralarına bot hesaplar kullanarak trol paylaşımlarda bulunduğu, söz konusu personelin içerisinde bilişim uzmanı olmayan, vasıfsız ve Soylu ile akrabalığı bulunan çok sayıda insanın olduğuna yönelik iddialar olayın vahametini daha da büyütmektedir. Suçlamaların hedefinde bulunan Soylu kamuoyunda oluşan tepkiye karşın konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamış, kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunulmamıştır.

"HALKIMIZIN BÜTÇESİ İLE BİR DEVLET KURUMDA FONLANAN BU GRUBA İLİŞKİN İDDİALARIN AYDINLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKMEKTEDİR"

Önceki bakan Soylu lehine sosyal medyada çalışma yürüten ekibin halen İçişleri Bakanlığı bünyesinde aynı çalışmaları yürüttüğü iddia edilmektedir. Halkımızın bütçesi ile bir devlet kurumda fonlanan bu gruba ilişkin iddiaların aydınlığa kavuşturulması gerekmektedir. İddiaların doğruluğunun ispatlanması halinde gereken adli kovuşturmanın yürütülerek görevini kötüye kullanmış olan her kim varsa tamamının hak ettikleri cezaları almasını sağlamak hukuki ve vicdanen görevimizdir."

Torun'un Bakan Yerlikaya'ya yönelttiği sorular şöyle:

"Sözü geçen iddialar araştırılmış mıdır? Araştırıldı ise iddiaların gerçeklik payını açıklar mısınız?

Söz konusu iddialar araştırılmamış ise konuya ilişkin herhangi bir işlem başlatılması düşünülmekte midir?

Usulsüz bir şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başladığı iddia edilen personelin eğitim geçmişlerini açıklar mısınız?

Usulsüz bir şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başladığı iddia edilen sivil memurların kaç tanesi önceki bakan Soylu ile akrabalık bağı taşımaktadır?

Sözü geçen personelin halen önceki bakan Süleyman Soylu lehine sosyal medya mecralarında trol hesaplar aracılığıyla paylaşım yaptıkları iddiası doğru ise bakan olarak geçirdiğiniz 4 ayı aşkın sürede konuya ilişkin herhangi bir adım atmamanızın sebeplerini açıklar mısınız?"