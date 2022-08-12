Seyit Torun'dan Bakan Soylu'ya: 'Müfettişleri Her Gün Belediyelerimize Gönderen, Suç Bulamayınca Uyduran Sensin!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bakanlık bünyesinde CHP’li belediyeleri incelemek için özel bir birim kurulduğu” yönündeki açıklamalarına sosyal medya hesabında yayınladığı video ile yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi. Torun, “Müfettişleri her gün belediyelerimize gönderen, suç bulamayınca uyduran sensin! Ceza alan AKP’li başkanları koruyan sensin! Pandemide belediyelerimize yapılan bağışlara el koyan da sensin! Çıkıp millete masal anlatma” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bakanlık bünyesinde CHP'li belediyeleri incelemek için özel bir birim kurulduğu" yönündeki açıklamalarına sosyal medya hesabında yayınladığı video ile yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Torun, "Müfettişleri her gün belediyelerimize gönderen, suç bulamayınca uyduran sensin! Ceza alan AKP'li başkanları koruyan sensin! Pandemide belediyelerimize yapılan bağışlara el koyan da sensin! Çıkıp millete masal anlatma" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir basın toplantısında İçişleri Bakanlığı'nda CHP'li belediyeleri incelemek için bir birim kurulduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabında iddiaları yalanladığı bir videolu paylaşıma tepki gösterdi.

"SÜLEYMAN SOYLU, SEN BU DEVLETE YAKIŞMAYAN BİR BAKANSIN! MÜFETTİŞLERİ HER GÜN BELEDİYELERİMİZE GÖNDEREN, SUÇ BULAMAYINCA UYDURAN SENSİN!"

Torun, Bakan Soylu'nun sosyal medyada paylaşımını alıntılayarak "Süleyman Soylu, sen bu devlete yakışmayan bir bakansın! Müfettişleri her gün belediyelerimize gönderen, suç bulamayınca uyduran sensin! Ceza alan AKP'li başkanları koruyan sensin! Pandemide belediyelerimize yapılan bağışlara el koyan da sensin! Çıkıp millete masal anlatma! AKP'li belediyelerin yolsuzluk dosyalarını sumen altı eden sensin! 'İBB'de 557 terörist var' diye yalan söyleyen sensin! Belediye başkanlarımızı yargı kararı olmadan görevden alan sensin! Sıkışınca böyle video çekiyorsun ama bu milletin midesi senin yalanlarını kaldırmaz!" dedi.

Soylu paylaştığı "Birkaç zamandır CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yardımcıları birtakım iddiaları dile getiriyorlar. İddialarına göre, İçişleri Bakanlığı bünyesinde sadece CHP'li belediyelerin açıklarını aramak için özel bir birim kurulmuş. Güya bu sözde birime talimat verilmiş, hatta açık bulamayanlar ceza ile tehdit edilmiş. İçişleri Bakanlığı'nda rastgele, kanunsuz, mevzuatsız bir birim kurulamaz" demişti.

NE OLMUŞTU?

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 3 Ağustos tarihinde partisinin Tunceli İl Başkanlığı'nda Yerel Yönetimler heyeti ile düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanlığı'nda CHP'li belediyeleri incelemek için birim kurulduğunu söylemişti. Torun şöyle konuşmuştu:

"Bu iktidar 31 Mart'ın acısını hala sindiremedi, hala acaba ne yaparım da ben bu CHP'li belediyeleri çalıştırmam, onların üstünde baskı kurarım bunun çabası içerisinde. HDP'lileri kayyumla aldı bizi de bir şekilde olmadık suçlar uydurarak açığa almaya çalışıyor. Bir şekilde bütün belediyelerimize müfettişler göndererek, denetim değil 'gidin ne olursa olsun bir suç bulun, bana bir dosya getirin' diye çaba içerisinde. Biz biliyoruz. İçişleri Bakanlığı'nda bir birim kuruldu ve sadece bizim belediyelerimiz için 'gidin bulun, bulamazsanız sizi cezalandırırım' diyerek bu yapı harıl harıl çalışıyor. Bu milli irade gaspıdır, milli iradeye saygısızlıktır. Müfettişini gönderdi, görevden almaya çalıştı her türlü baskıyı kurdu şimdi de belediyelerimizin hakkı olan kaynaklarını vermiyor. Belediyeler Birliği, belediyelerin bütçesi ile oluşmuş ama maalesef yandaşa, Çevre Şehircilik Bakanlığı yandaşa, diğer bakanlıklar yandaşa. CHP'li ve diğer belediyeleri bu vatandaş seçmedi mi? O belediyelerin sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımız vergi vermiyor mu?"