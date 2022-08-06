Seyit Torun'dan Bakan Kurum'a: 'Tezgah Kurmak Size, Bozmak Bize Yakışır!'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun; "İstanbul emin ellerde değil" diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a verdiği yanıta karşı Kurum'un yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Torun; "Tüm baskılara rağmen belediyelerimize engel olamıyorsunuz, memnuniyet arttıkça kıskanıyorsunuz. Derdiniz bu! Unutmayın: Tezgah kurmak size, bozmak bize yakışır!" karşılığını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "İstanbul emin ellerde değil" sözlerine karşılık yaptığı açıklama karşısında Kurum'un verdiği yanıta tepki gösterdi.

Torun, dün; Bakan Kurum'un "İstanbul emin ellerde değil" açıklamasına şu karşılığı vermişti:

"Hayırdır sayın bakan, belediyeden yandaşlara bağladığınız musluklar mı kesildi? İmar rantlarını aktardığınız kişiler paraya mı sıkıştı? KPSS sorularına bile sahip çıkamayanların emin ellerden söz etmesi utanılacak bir durumdur. İstanbul halkı yüzde 54 oyla Ekrem İmamoğlu'nu şehr-i emin seçmiştir. Çok hevesliyseniz İstanbul'a aday olur, eski başbakanınız gibi boyunuzun ölçüsünü alırsınız"

Kurum ise sosyal medya hesabında; "Sayın Torun yine konuşmuş. Psikolojik durumları şu. Ajanslara milyonlar aktar, belediyecilikte sözüm ona markalar oluştur, sıra eser üretmeye gelince o sahte markalar elinde kalsın, balonlar patlasın. Dön, biz bu tezgahı bozunca da ezberlere sarıl. Hayırlı işler Seyit Torun!" demişti.

Torun, bugün Kurum'un sosyal medya paylaşımını alıntılayıp, şu açıklamayı yaptı:

"Bizim işlerimiz hayırlıdır Sn. Bakan! Ama belediyelerde rantı kesilen iktidarınızın işleri kesat, onu iyi biliyoruz. Tüm baskılara rağmen belediyelerimize engel olamıyorsunuz, memnuniyet arttıkça kıskanıyorsunuz. Derdiniz bu! Unutmayın: Tezgah kurmak size, bozmak bize yakışır!"