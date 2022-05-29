Seyit Torun: CHP'li Belediyeler, Toplumun En Önemli Sorunlarını Çözmek İçin Çalışmaya Devam Edecek - Haberler

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Van'da düzenledikleri Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, önümüzdeki 2 yılda da vatandaşı kandıran uçuk kaçık projeler için değil, toplumun en önemli sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edecektir" dedi.

Seyit Torun, bu hafta sonu Van'da düzenledikleri Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından sosyal medya hesabında bugün bir mesaj yayınladı. Torun, mesajında şunları kaydetti:

"Genel Başkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Belediye Başkanları Toplantımızda, genel merkezimiz, milletvekillerimiz, parti örgütümüz ve belediye başkanlarımızla güç birliği içinde, Millet İttifakı ruhuna uygun olarak mücadele etmekteki kararlı duruşumuz tekrar vurgulandı.

"BU TARİHİ MÜCADELEDE EN BÜYÜK DESTEĞİMİZ HALKIMIZDIR"

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, önümüzdeki 2 yılda da vatandaşı kandıran uçuk kaçık projeler için değil, toplumun en önemli sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edecektir. Bu tarihi mücadelede en büyük desteğimiz halkımızdır. Bir kez daha ifade ediyoruz ki halkımız yanımızda oldukça, önümüze hangi engel çıkarsa çıksın, hangi baskı kurulursa kurulsun, hiçbir güç bizi bu yolumuzdan çeviremeyecektir."

ANKA / Güncel