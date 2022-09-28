Seyit Torun: "Bugün İklim Krizi Çok Büyük Değilse, CHP'li Belediyeler Sayesinde"

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 3. Belediyeler Buluşması, Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da yapıldı. Belediye başkanlarının deneyimlerini ve iklim eylem planlarını paylaştığı buluşmada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Belediyelerimiz, geleceği planlıyorlar. CHP’li belediyeler tarımda, enerjide, çevrede varlar, yenilenebilir enerji konusunda, temiz enerjiyi üretebilmek için yoğun çaba içindeler. Bugün iklim krizi çok büyük değilse, CHP’li belediyeler sayesinde” dedi.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı 3. Belediyeler Buluşması, Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bursa'da yapıldı. Belediye başkanlarının deneyimlerini ve iklim eylem planlarını paylaştığı buluşmada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belediyelerimiz, geleceği planlıyorlar. CHP'li belediyeler tarımda, enerjide, çevrede varlar, yenilenebilir enerji konusunda, temiz enerjiyi üretebilmek için yoğun çaba içindeler. Bugün iklim krizi çok büyük değilse, CHP'li belediyeler sayesinde" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin iklim değişikliğini ve dünyanın geleceğini tehdit eden bu krize karşı yerel yönetimler düzeyinde yapılması gerekenleri konuşmak, konuya ilişkin bir yol haritası belirlemek amacıyla öncülük ettiği "Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı-Belediyeler Buluşması"nın üçüncüsü, Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde Bursa'da yapıldı.

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde düzenlenen buluşmaya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç, Ahmet Akın ve Prof. Dr. Lale Karabıyık, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Yüksel Özkan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey ile CHP ve İYİ Parti il yönetimleri, akademisyenler ve çevre gönüllüsü vatandaşlar katıldı.

Ev sahibi olarak açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iklim krizinin hayatın her alanını etkileyen bir konu olduğuna dikkat çekti. Küresel ısınma, ekolojik dengenin bozulması ve kuraklığın yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladığını belirten Başkan Erdem, "Bugün bizi bekleyen iklim krizi, temelde insan hatasından kaynaklanıyor. Eğer toplumların bunu fark etmesini sağlayabilirsek, bu gidişi değiştirebiliriz. Krizi durduramasak da, şiddetini azaltabiliriz" dedi.

Nilüfer'de bu konularda farkındalık oluşturmak için özel bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Erdem, içinde bulunulan süreçte tarımın stratejik öneme sahip olduğunu belirterek Nilüfer Belediyesi olarak bu konuda yaptıklarını paylaştı.

Üretime destek çabalarını sürdürürken, iklim krizi hakkında farkındalık oluşturacak çalışmalar da yaptıklarını belirten Başkan Erdem, atık yönetimini geri dönüşümü esas alan bir anlayışla yürüttüklerini söyledi. Kompost ünitesi, bitkisel atık yağların ve atık pillerin toplanması, hava ve su kalitesi ölçümleri, karbon ayak izinin azaltılması için park ve yeşil alanların artırılması ve bisiklet yolu ağının genişletilerek halkın bisiklet kullanımına teşvik edilmesi gibi çalışmaları da anlatan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türkiye'de ilk kez bir belediye olarak Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi'ni kurduklarını da sözlerine ekledi. Başkan Erdem, 1 megavat kapasiteli Arazi Tipi Güneş Enerji Santrali kurma hazırlığı içinde olduklarını da anlatarak, şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Bunlar bizim çabalarımız, yapılacak çok şey var elbette. Son söz olarak diyorum ki dünya hepimize yeter, akıl ve bilimin ışığında, doğa ile barışık yaşarsak, üretime yönelir kendi potansiyelimizi hayata geçirirsek tüm krizleri aşabiliriz."

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, bundan sonraki dönemlerde yenilenebilir enerji ve iklim konusunun kendisini çok daha fazla hissettireceğini belirterek, böylesine önemli bir toplantının gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Küreselleşmeyle birlikte dünyanın tehdit altında olduğunu belirten CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, iklim ve yenilenebilir enerji alanındaki farkındalık oluşturan örnek projeleri ve halkı bilinçlendirmeye yönelik çalışmaları bu noktada çok önemli. Bu konuda uluslararası iş birliği şart" diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da Rusya ve Ukrayna savaşıyla birlikte yenilenebilir enerjinin öneminin çok daha iyi anlaşıldığını, Türkiye'nin iddialı bir iklim kriziyle eylem planını uygulamaya koyması halinde milli gelirinin yüzde 7 oranında artacağına dikkat çekti.

Çağın en önemli sorunlarından birisinin iklim krizi olduğunu, dünyanın insan eliyle her geçen gün yok edildiğini söyleyen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise "Doğayla uyumlu bir şekilde yaşamayı, üretmeyi ve tüketmeyi öğrenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, dünya ülkelerinin büyüme stratejilerinde geleneksel anlayışın yanında artık sürdürülebilir kalkınma temasının olduğunun altını çizdi. Karabıyık, yerel yönetimlerin çalışmalarının yanında üniversite ve sanayi iş birliğinin de önemini vurguladı.

Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da konuşmasında dünyanın geleceğinin enerji ve iklim olduğuna dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi'nin 2016 yılında Türkiye'deki ilk enerji kooperatifini kurma çalışmalarının içinde yer aldığını anlatan Akın, bu uygulamadan sonra iktidarın, enerji kooperatifleriyle ilgili düzenleme ve değişiklik yaptığını söyledi. Yaşanabilir bir dünya için hem enerji hem de tarımda sürdürülebilirliğin şart olduğunu belirten Akın, enerji verimliliğinin önemine de değindi.

İklim krizinin gıda ve ekonomik krizi tetiklediğini belirterek, merkezi idarenin yapması gerekenleri muhalefetin yaptığını belirten Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztünç, "Maalesef hükümet, çevre konusunda çok duyarsız" dedi.

Yaşanılan konforun bedelinin ağır olduğuna dikkat çeken Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise belediyelerin iklim ve eneri kriziyle ilgili yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi. CHP'li belediyelerin merkezi iktidarın çözüm bulmadığı pek çok soruna el attığını söyleyen Torun, "Belediyelerimiz, geleceği planlıyorlar. CHP'li belediyeler tarımda, enerjide, çevrede varlar, yenilenebilir enerji konusunda, temiz enerjiyi üretebilmek için yoğun çaba içindeler. Bugün iklim krizi çok büyük değilse, CHP'li belediyeler sayesinde" diye konuştu.

Buluşmada yer alan belediye başkanları da şimdiye kadar iklim kriziyle mücadele için hayata geçirdikleri projeleri ve bundan sonra yapmayı planladıkları projeleri paylaştı.

İklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji için Başkanlar Sözleşmesi'ne imza koyduklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu kapsamda yaptıkları çalışmalara sivil toplumu da dahil ettiklerini söyledi. Avrupa Birliği'nin çevre ve iklim kriziyle mücadele için ortaya koyduğu hedefleri Bodrum'da gerçekleştirmekte kararlı olduklarını belirten Aras, akıllı şehir ve dijitalleşmenin, enerji verimliliği ile karbon emisyonunu azaltma noktasında önemli olduğuna değindi. Aras, bu kapsamda Bodrum'da yaptıkları çalışmaları paylaştı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da "Kadıköy Belediyesi dünyanın ortak sorunu haline gelen küresel iklim krizi ile mücadeleye yönelik Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planlarını 2018 yılında hazırladı ve 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltmayı taahhüt etti" diye konuştu. Yağmur suyu ve gri suların yeniden kullanımına yönelik başlattıkları projeyi anlatan Odabaşı, Atıksız Yaşam Dükkanı, Atıksız Yaşam Sokağı, Kent Bostanları gibi projeleri hakkında da bilgi verdi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da ilk yapılacak işin su, enerji ve gıda krizini yönetmek olduğunu belirterek, yer altı su rezervlerinin kullanımı, tarım alanlarının çoğaltılması, iklim dostu gastronomi anlayışının genişletilmesi gibi konular olduğunu belirtti. Tugay, kent içinde tarımın hayal olmadığını belirterek, "Doğru yönetilirse kent içinde tarım başarılı olur. En iyi örnek Hollanda" dedi.

İklim kriziyle mücadele için karşı eylem planını hazırladıklarını kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise "Bu hedefle, yeşil alanları 2024 yılına kadar kişi başına 19 metrekareye çıkarma hedefimiz var. Ayrıca bisiklet yolu ağımız giderek büyüyor. Bu konuda Türkiye'de ikinci ilçeyiz. Çocukları, gençleri, iklim krizi konusunda bilinçlendirecek çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da CHP'li belediyeler olarak birbirlerinden örnek aldıkları iyi uygulamaları kentlerinde hayata geçirdiklerini söyledi. Akay, Seyhan'da önceliğin tarım olduğunu belirterek, tarımda enerji tasarrufu sağlamak için geliştirdikleri projelerden bahsetti.

İklim krizi konusunda şimdiden önlem alınmazsa çok geç kalınacağı uyarısında bulunan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise yeşil alan konusunda en fakir ilçe olan Şişli'de yeşil alan oluşturmak için yaptıkları çalışmaları anlattı. Keskin, okulların bahçelerindeki betonları kırarak buralarda öğrenciler için bostanlar oluşturduklarını söyledi.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu da Türkiye'de akıllı şehir projesini hayata geçiren ilk belediye olduklarını belirterek, akıllı binalarla ilgili bilgi verdi.