Seyit Torun: Boşa Heves Etme Erdoğan. Milletin Emaneti İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'la Emin Ellerde - Haberler

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Seyit Torun: Boşa Heves Etme Erdoğan. Milletin Emaneti İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'la Emin Ellerde

ANKA - Güncel
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CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bu emanetleri geri alacağız” sözlerine, “Boşa heves etme Erdoğan. Emanet sizin değil, milletindir. Ve milletin emaneti artık, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş’la emin ellerdedir. Şehirlerimiz 25 yıl çektiği çileyi de ettiğiniz ihanetleri de unutmaz” yanıtını verdi.

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bu emanetleri geri alacağız" sözlerine, "Boşa heves etme Erdoğan. Emanet sizin değil, milletindir. ve milletin emaneti artık, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'la emin ellerdedir. Şehirlerimiz 25 yıl çektiği çileyi de ettiğiniz ihanetleri de unutmaz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Van'da gençlerle bir araya geldi. Erdoğan burada, "Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tekrar bu emanetleri geri alacağız ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"BOŞA HEVES ETME ERDOĞAN"

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Erdoğan'ın bu sözlerine ilişkin bir videoyu bugün sosyal hesabında paylaştı ve Erdoğan'a şöyle yanıt verdi:

"Boşa heves etme Erdoğan. Emanet sizin değil, milletindir. ve milletin emaneti artık, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'la emin ellerdedir. Şehirlerimiz 25 yıl çektiği çileyi de ettiğiniz ihanetleri de unutmaz."

ANKA / Güncel

Mansur Yavaş Seyit Torun İstanbul Ankara Güncel Haberler

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