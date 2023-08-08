Seyir halindeyken işçi servisinde çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde işçi taşıyan servisin motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. İşçiler kendilerini dışarı atarken, çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

İlçede bulunan Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, işçi taşıyan Z.C. idaresinde 38 P 2281 plakalı servisinin motor kısmı seyir halindeyken alev aldı. Şoför durumu fark edip servisi yol kenarına çekerken, işçilerde araçtan çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde de güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.