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Seyir halindeyken ateş edilen çekicinin sürücüsü yaralandı

Seyir halindeyken ateş edilen çekicinin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde seyir halindeki çekiciye ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde seyir halindeki çekiciye ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İ.Y. idaresindeki 18 LH 588 plakalı çekici, Avukat Akın Gönel Caddesi üzerinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce araca tüfekle ateş edildi.

Yaralanan sürücü Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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