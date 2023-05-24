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Seyir halindeyken alev alan otobüs, kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeyken alev alan otobüs, kullanılamaz hale geldi

Güncel Haberler

MERSİN'in Anamur ilçesinde yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Yolcular tahliye edilirken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Antalya'dan 22 yolcuyla Mersin istikametine yola çıkan yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi yakınlarına geldiğinde motor kısmından dumanlar yükseldi. Bunun üzerine otobüsü sağ şeride çekerek durduran şoför, yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma Mersin- Antalya yolunu kısmen trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

Antalya Anamur Mersin Güncel Haberler

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