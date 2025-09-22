Seyir Halindeki Tırda Yangın: Dorse Kül Oldu

Haberler

Sarıyer'de seyir halindeki atık kağıt yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sürücünün emniyet şeridine çekerek aracı ayırması olayın büyümesini önledi.

Sarıyer'de seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Uskumruköy Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde olan atık kağıt yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek çekiciyi dorsesinden ayırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
