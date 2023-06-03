Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Seyir halindeki tırda korkutan yangın

Seyir halindeki tırda korkutan yangın

Güncel Haberler

Kastamonu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Kastamonu il merkezi D765 karayolunda meydana geldi. Tırdaki yangın sebebiyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kastamonu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kastamonu il merkezi D765 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D. idaresindeki 41 TD 748 plakalı tırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tırdaki yangını büyümeden söndürdü. Tırdaki yangın sebebiyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Tragger İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title