Seyir halindeki tırda korkutan yangın
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Kastamonu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Kastamonu il merkezi D765 karayolunda meydana geldi. Tırdaki yangın sebebiyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Kastamonu'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kastamonu il merkezi D765 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D. idaresindeki 41 TD 748 plakalı tırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tırdaki yangını büyümeden söndürdü. Tırdaki yangın sebebiyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel