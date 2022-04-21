Seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki kadın öldü
- Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Mahmutbey istikametinde seyir halindeki Ozan T. idaresindeki 13 AAK 060 dorse plakalı tıra, arkasından gelen Berk Gündüz yönetimindeki 34 BG 605 plakalı otomobil çarptı.
Girdiği tırın altında yaklaşık 100 metre sürüklenen lüks otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Öykü Koçali araç içinde sıkıştı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılan Koçali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kazaya ilişkin çalışmaları sürüyor.