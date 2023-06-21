Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki tır alev aldı. Aracı yol kenarına park ederek inen sürücü canını zor kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Seyir halindeki tır alev alev yandı, sürücü canını zor kurtardı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki tır alev aldı. Aracı yol kenarına park ederek inen sürücü canını zor kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay Kdz. Ereğli ilçesi Tersaneler bölgesinde meydana geldi. İ.K. isimli sürücü, 14 DL 539 plakalı aracına yük yüklemek üzere Kdz. Ereğli ilçesine hareket etti. Sürücü aracıyla seyir halindeyken elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın bir anda aracın etrafını kapladı. Tırı yol kenarına park ederek inen sürücü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı olayda Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Olayın şokunu üzerinden atlatamayan sürücü, "Gelirken aracın sağ tarafından beri bir anda alev aldı" diye konuştu.

Yangını söndürme çalışmaları sırasında yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.