Seyir halindeki tır alev alev yandı
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Kastamonu'da seyir halindeki tır, kupa kısmında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Seyir halindeki tır alev alev yandı
KASTAMONU Kastamonu'da seyir halindeki tır, kupa kısmında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Olay, Kastamonu-İhsangazi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf T. idaresindeki 37 PU 923 plakalı BMC marka tırın, seyir halindeyken kupa kısmında yangın çıktı. Sürücü Yusuf T., tırı yol kenarında durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri tarafından yapılan müdahale ile tırı saran alevler söndürüldü. Yangında tırın kupa kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Güncel