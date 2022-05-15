SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEV ALEV YANDI - Haberler

ÇAYCUMA, ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos liman bölgesinde seyir halindeki TIR, alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova? Filyos yolu liman bölgesine seyir halindeki bir TIR'da henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Dorsenin yandığını fark eden TIR sürücüsü bağlantıyı ayırarak TIR'ın ön bölümünü dorseden uzaklaştırdı. TIR'ın yandığını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, TIR'ın dorsesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken vatandaşları ise olay yerinden uzaklaştırdı. TIR'dan yükselen alevler ve söndürme çalışmaları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel