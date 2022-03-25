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Seyir halindeki TIR, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Reşit Çelebioğlu - Güncel
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Seyir halindeki TIR, alev alev yandı

KİLİS'te, seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda TIR'da başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KİLİS (DHA) - KİLİS'te, seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda TIR'da başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kilis-Hatay yolundaki Sabunsuyu bölgesinde, Kilis yönüne giden Halil Tekiner yönetimindeki 63 TH 340 plakalı TIR'ın ön bölümünden bir anda alevler yükseldi. Sürücüsünün yol kenarına çektiği ve TIR'ın her yerini saran yangına, ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyecilerin söndürdüğü yangın sonrası TIR, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Seyir halindeki TIR, alev alev yandı

Seyir halindeki TIR, alev alev yandı

Seyir halindeki TIR, alev alev yandı

Seyir halindeki TIR, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

İtfaiye, Yangın, Kilis, Güncel, Haberler

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