Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı kamerada ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, yol kenarında bekleyen bir kişi, Ali. Ö.'nün kullandığı otomobile tabancayla ateş açtı. ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, yol kenarında bekleyen bir kişi, Ali. Ö.'nün kullandığı otomobile tabancayla ateş açtı. Olayda araç hasar görürken, saldırgan motosikletle kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, sabah saatlerinde Demirci Mahallesi yolunda meydana geldi. Ali Ö., aracıyla evine giderken, yol kenarındaki bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Saldırının ardından kimliği belirsiz kişi, motosikletle kaçtı. Yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından Ali Ö., kendisine yönelik saldırıya ilişkin polise şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel Viranşehir Tragger Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı kamerada - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.