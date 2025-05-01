Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
CHP'li vekil arbede esnasında polisler tarafından çembere alındı

İstanbul'da büyük arbede! Onlarca polis milletvekilini çembere aldı
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin
14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te seyir halindeki otomobilin motor kısmından alev alması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

SİİRT'te seyir halindeki otomobilde çıka yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Doğan Mahallesi Abdurahman Kavak Caddesi'nde meydana geldi. Adem Y. yönetimindeki 21 AGJ 108 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobilde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.